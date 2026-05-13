Filtran el jersey en color negro de visitante del América para el Apertura 2026

De cara a la próxima temporada, el América busca innovar y la indumentaria de cada temporada siempre genera una enorme expectativa entre millones de aficionados. Mientras la directiva azulcrema planea la reestructuración deportiva rumbo al torneo Apertura 2026, en las redes sociales comenzó a circular una imagen que desató la euforia de los coleccionistas. Las Águilas preparan una sorpresa para sus partidos fuera del Estadio Banorte, apostando por un color inusual en la historia de las Águilas.

El once inicial del América ante Pumas. Mexsport

UN DISEÑO ROMPEDOR QUE APUESTA POR LA ELEGANCIA OSCURA

A través del reconocido portal especializado Footy Headlines, salió a la luz el diseño de la que sería la nueva playera de visitante del equipo para la temporada 2026-2027. Lejos de los tradicionales tonos cremas, amarillos o azules vibrantes, la marca alemana que viste a los emplumados diseñó un concepto que definen como "sigiloso". Esta indumentaria negra presenta un estilo monocromático donde los detalles en gris oscuro se apoderan tanto del escudo oficial de la escuadra de Coapa como de los logotipos de los diferentes patrocinadores.

Jersey negro del América para el Apertura 2026. Foto: Cortesía de FootyHeadlines

Este tipo de diseños oscuros suelen convertirse en auténticos éxitos de ventas en el mercado de fichajes y de mercancía oficial, ya que ofrecen una prenda mucho más casual y elegante que los seguidores pueden utilizar en su día a día. Aunque la directiva americanista y la firma deportiva guardan silencio sobre este lanzamiento, la filtración dejó claro que el objetivo es ofrecer una indumentaria imponente y moderna que contraste radicalmente con el uniforme de local en el tradicional color amarillo.

EL TOQUE CLÁSICO LLEGA CON EL REGRESO DEL TRÉBOL

El detalle que más llamó la atención de los expertos en camisetas de futbol no fue solamente el color, sino un emblema histórico. Esta nueva playera del América formará parte de la cotizada línea Adidas Originals, lo que significa que lucirá el icónico logotipo del trébol en el pecho. Esta será la primera vez que el conjunto mexicano porte este símbolo retro en una equipación de juego moderna, sumándose a una tendencia global donde los gigantes de Europa también revivieron este distintivo clásico para apelar a la nostalgia de la afición.

Jersey negro del América. Foto: Footy Headlines

El calendario de la Liga MX indica que el Apertura 2026 arrancará el jueves 16 de julio. Esta fecha resulta bastante peculiar, ya que el torneo local iniciará mientras el mundo entero todavía respira el ambiente de la Copa del Mundo, cuya Gran Final se disputará apenas tres días después, el domingo 19 de julio. Por ahora, la afición solo espera que la liga anuncie el rol de juegos oficial para descubrir en qué estadio y contra qué rival debutará el equipo con este espectacular uniforme oscuro.