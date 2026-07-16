Así va Isaac del Toro en la Clasificación del Tour de Francia 2026 (Etapa 12)

Isaac del Toro se mantiene por otro día más en los primeros 10 lugares de la Clasificación general del Tour de Francia, después de la Etapa 12 que fue ideal para los velocistas y que tuvo una caída múltiple cerca de la meta.

El originario de Ensenada, Baja California se mantuvo en el séptimo lugar general y en el tercero de la Clasificación de los Jóvenes.

La Etapa 12 del Tour de Francia 2026 tuvo como ganador a Tim Merlier AFP

Por su parte, Tadej Pogacar se mantiene como líder del Tour y de Montaña tras la etapa 12. Para este viernes, se correrá la Etapa 13, que saldrá de la región de Dole y tendrá como final Belfort, de tipo ondulada y la más larga de La Grande Boucle, con 205.8 kilómetros de recorrido.

“La etapa de mañana es un poco extraña. Tendremos que afrontarla y luego, el sábado y el domingo, sí que nos esperan etapas más bonitas. Conozco bastante bien las carreteras de este fin de semana, ya que hice algunos reconocimientos con mis compañeros antes del Tour. Tengo muchas ganas de encarar las próximas etapas”, indicó Pogacar.

Tadej Pogacar sigue como líder del Tour de Francia 2026 tras 12 etapas AFP

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

1) Tadej Pogacar – 43:04:01”.

2) Jonas Vingegaard – a +3:36”.

3) Remco Evenepoel – a +4:06”.

4) Juan Ayuso – a +4:22”.

5) Paul Seixas – a +4:35”.

6) Florian Lipowitz – a +4:44”.

7) Isaac del Toro – a +5:08”.

8) Mattias Skjelmose – a +5:45”.

9) Lenny Martínez – a +6:34”.

10) Tom Pidcock – a +11:49”.

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026: