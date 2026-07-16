El trabajo perfecto: Akoto y Franklin están a punto de ver el Mundial 2026 completo en Times Square

Los aficionados Kevin Akoto y Austin Franklin consiguieron el empleo más codiciado de la Copa del Mundo: cobrar 50,000 dólares cada uno por ver la totalidad de los 104 partidos del torneo de la FIFA. Ambos fueron seleccionados por la cadena estadounidense Fox One entre miles de aspirantes para convertirse en los "Chief World Cup Watchers" (Jefes Espectadores del Mundial), llamando la atención en Nueva York por las condiciones de su contrato. Les restan dos de los 104 partidos para la conclusión de su bien remunerada encomienda.

Para cumplir con el acuerdo, la televisora les construyó una cabina con paredes de cristal en pleno Times Square. Durante los 39 días de Mundial, han tenido que convivir y seguir cada juego en vivo desde este espacio público, expuestos a la mirada de miles de transeúntes que se detienen a tomarles fotos o ver los partidos a través de sus pantallas gigantes.

¿Quiénes son los aficionados atrapados en la pecera de cristal de Nueva York?

La travesía de estos dos fanáticos se ha vuelto viral en las redes sociales debido al radical cambio que dieron sus vidas para formar parte del show televisivo de Fox One:

Kevin Akoto : Originario de Florida y graduado en Comunicación. Dejó su trabajo como cocinero y mesero en un restaurante de manera inmediata tras enterarse de su selección. Es un fiel aficionado del Liverpool de Inglaterra y declaró públicamente su apoyo a la Selección de España en esta justa.

: Originario de Florida y graduado en Comunicación. Dejó su trabajo como cocinero y mesero en un restaurante de manera inmediata tras enterarse de su selección. Es un fiel aficionado del Liverpool de Inglaterra y declaró públicamente su apoyo a la en esta justa. Austin Franklin: Residente de Los Ángeles (originario de Massachusetts). Es graduado en Cine y Televisión, y se desempeña activamente como creador de contenido e influencer en plataformas digitales.

Kevin Akoto y Austin Franklin debían interactuar con el público que llegara a la zona de la pecera en Times Square, como parte de las obligaciones que adquirían en su peculiar trabajo para Fox One. Reuters

¿Cuáles son las obligaciones del 'Chief World Cup Watcher' de Fox One?

El búnker de cristal en Nueva York está equipado con sillones reclinables de cuero, dos pantallas gigantes con resolución 4K, un futbolín y suministro constante de comida típica de los países participantes. A cambio de estas comodidades, la cadena les exigió cumplir con estrictas responsabilidades obligatorias:

Monitoreo absoluto : Ver la totalidad de los 104 partidos del calendario oficial de la FIFA sin perderse un solo minuto de transmisión.

: Ver la totalidad de los 104 partidos del calendario oficial de la FIFA sin perderse un solo minuto de transmisión. Creación de contenido : Generar material diario para redes sociales compartiendo sus reacciones en tiempo real, análisis deportivos y debates.

: Generar material diario para redes sociales compartiendo sus reacciones en tiempo real, análisis deportivos y debates. Activación de marca: Interactuar con los fanáticos y turistas que se aglomeran afuera del cubo de cristal de Times Square.

A pesar de que las jornadas con hasta cuatro partidos al día a través de distintas zonas horarias han resultado agotadoras, ambos declararon que volverían a aceptar el empleo sin dudarlo. Su travesía en la pecera de Times Square terminará este domingo con el silbatazo final del partido por el título entre la Selección de Argentina de Lionel Messi y la Selección de España de Lamine Yamal.