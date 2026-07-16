Chivas se viste de gala: las nuevas playeras de local y visitante
Chivas presentó sus playeras con la nueva alianza con la marca de la palomita, un equilibrio entre la identidad y tradiciones con una mirada al futuro
Las Chivas presentaron sus nuevas playeras de local y de visitante que lucirán en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, las primeras con el inicio de una alianza multianual con Nike. Las nuevas indumentarias están basadas en el legado, orgullo y pasión del Guadalajara.
Las nuevas playeras honran las tradiciones que han definido a Chivas, pero también con una perspectiva hacia el futuro.
La playera de local de Chivas preserva las cinco franjas rojas emblemáticas, así como el regreso del cuello tipo polo.
La playera de visitante es de color blanco con un degradado que integra el rojo y azul del club en el escudo. El objetivo es reflejar la ambición y visión de futuro del equipo.
Las playeras de Chivas presentan un logo personalizado e inspirado en la identidad del chivo, con detalles inspirados en los cuernos que crean un símbolo distintivo de una nueva era. La tipografía es exclusiva para nombres y números.
“Este jersey honra la historia que nos trajo hasta aquí y el futuro que estamos decididos a construir. Cada vez que salimos a la cancha representamos a millones de aficionados de Chivas en todo el mundo, y vestir este uniforme por primera vez hace que esa responsabilidad sea aún más significativa”, comentó Armando “La Hormiga” González.
¿CUÁNTO CUESTAN LAS PLAYERAS DE CHIVAS?
- $2,998 – Playera local Match AP26 para hombre.
- $1,999 – Playera local Stadium AP26 para hombre.
- $1,999 – Playera local Stadium AP26 para mujer.
- $1,999 – Playera de visitante para hombre.
- $1,999 – Playera de portero Stadium AP26 para hombre.
- $1,249 – Short de local para hombre.
- $1,099 – Short de local para niño.