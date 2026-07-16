Chivas se viste de gala: las nuevas playeras de local y visitante

Las Chivas presentaron sus nuevas playeras de local y de visitante que lucirán en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, las primeras con el inicio de una alianza multianual con Nike. Las nuevas indumentarias están basadas en el legado, orgullo y pasión del Guadalajara.

Las nuevas playeras honran las tradiciones que han definido a Chivas, pero también con una perspectiva hacia el futuro.

La playera de local de Chivas conserva las tradicionales franjas rojas Cortesía Nike

La playera de local de Chivas preserva las cinco franjas rojas emblemáticas, así como el regreso del cuello tipo polo.

La playera de visitante es de color blanco con un degradado que integra el rojo y azul del club en el escudo. El objetivo es reflejar la ambición y visión de futuro del equipo.

La playera de visitante de Chivas para el Apertura 2026 de la Liga MX Cortesía Nike

Las playeras de Chivas presentan un logo personalizado e inspirado en la identidad del chivo, con detalles inspirados en los cuernos que crean un símbolo distintivo de una nueva era. La tipografía es exclusiva para nombres y números.

“Este jersey honra la historia que nos trajo hasta aquí y el futuro que estamos decididos a construir. Cada vez que salimos a la cancha representamos a millones de aficionados de Chivas en todo el mundo, y vestir este uniforme por primera vez hace que esa responsabilidad sea aún más significativa”, comentó Armando “La Hormiga” González.

La tipografía para nombres y números que tienen las playeras de Chivas es exclusiva

¿CUÁNTO CUESTAN LAS PLAYERAS DE CHIVAS?