Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 7 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 7, donde el mexicano Isaac del Toro tratará de subir posiciones en la Clasificación general
En una entrevista con ESPN antes del inicio de la Etapa 7, el originario de Ensenada, Baja California, señaló que el objetivo que tiene es estar con Tadej Pogacar. “Poner una mejor posición, hacer el trabajo”.
El ciclista mexicano se encuentra en el pelotón, a 1:08 de los cabeza de carrera
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba siguen como cabezas de carrera tras la fuga desde el banderazo de salida
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba tienen una diferencia de 1:07" con respecto al pelotón, donde está Isaac del Toro
En la jornada de este jueves, el mexicano finalizó tercero, lo que le permitió dos cosas: ascender hasta la tercera posición de la Clasificación general y recuperar el liderato de la Clasificación de los Jóvenes
El mexicano se encuentra en el pelotón, a 1:16" de los cabeza de carrera: Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba
Ciclistas como Jonas Rickaert y Silvan Dillier, así como Pascal Eenk-hoorn y Louis Vervaeke, hacen el esfuerzo para recortar distancia sobre los cabeza de carrera, que ya están a más de un minuto
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba se despegaron del pelotón
Para la jornada de este viernes, será de 3.8 kilómetros
El noruego Torstein Traeen (Uno-X), quien tuvo el ‘maillot’ amarillo durante dos etapas, no partió en la etapa 7, debido a que nuevas pruebas médicas reflejaron una conmoción cerebral y varias costillas rotas tras la caída que sufrió en la Etapa 6 en el descenso del Tourmalet
Burdeox es considerada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, desde 28 de junio de 2007
En Hagetmau, el mexicano y los corredores podrán visualizar recintos históricos, como la Crypt of Saint-Girons que fue construida en el Siglo XXII, la Iglesia de Saint Mary Magdalene construida en el Siglo XIX o la Hagetmau Bullring
El Tour de Francia 2026 sigue este viernes 10 de julio con la Etapa 7, con salida en Hagetmau y llegada en Bordeaux. Serán 175.1 kilómetros llanos. ¿Qué le espera a Isaac del Toro? Una etapa propicia para los velocistas
El mexicano Isaac del Toro sale desde la tercera posición en la Clasificación general