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Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 7 del Tour de Francia 2026

Sigue los detalles de la etapa 7, donde el mexicano Isaac del Toro tratará de subir posiciones en la Clasificación general

Por: Arturo López

Isaac del Toro, etapa 7 del Tour de Francia 2026, que se corre este viernes 10 de julio
Isaac del Toro, etapa 7 del Tour de Francia 2026, que se corre este viernes 10 de julioReuters
ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA
122 KmLA ORDEN QUE LE DIERON A ISAAC DEL TORO 

En una entrevista con ESPN antes del inicio de la Etapa 7, el originario de Ensenada, Baja California, señaló que el objetivo que tiene es estar con Tadej Pogacar. “Poner una mejor posición, hacer el trabajo”.

126 Km¿DÓNDE VA ISAAC DEL TORO?

El ciclista mexicano se encuentra en el pelotón, a 1:08 de los cabeza de carrera

129 KmUNA HORA DE CARRERA

Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba siguen como cabezas de carrera tras la fuga desde el banderazo de salida

La dupla del momento: Tadej Pogacar e Isaac del Toro. El Tour de Francia ya destacó la conexión que hay ente el esloveno y el mexicano
La dupla del momento: Tadej Pogacar e Isaac del Toro. El Tour de Francia ya destacó la conexión que hay ente el esloveno y el mexicanoReuters
143 KmMANTIENEN LA VENTAJA 

Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba tienen una diferencia de 1:07" con respecto al pelotón, donde está Isaac del Toro

149 KmISAAC DEL TORO RECUPERÓ EL 'MAILLOT' BLANCO

En la jornada de este jueves, el mexicano finalizó tercero, lo que le permitió dos cosas: ascender hasta la tercera posición de la Clasificación general y recuperar el liderato de la Clasificación de los Jóvenes

Baptiste Veistroffer emprendió la fuga, tal como lo hizo en la Etapa 5, tras la salida en Hagetmau de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026
Baptiste Veistroffer emprendió la fuga, tal como lo hizo en la Etapa 5, tras la salida en Hagetmau de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026Reuters
158 Km¿DÓNDE VA ISAAC DEL TORO?

El mexicano se encuentra en el pelotón, a 1:16" de los cabeza de carrera: Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba 

165 KmQUIEREN CONTROLAR LA FUGA

Ciclistas como Jonas Rickaert y Silvan Dillier, así como Pascal Eenk-hoorn y Louis Vervaeke, hacen el esfuerzo para recortar distancia sobre los cabeza de carrera, que ya están a más de un minuto

171 KmSE FUGAN.

Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba se despegaron del pelotón

Así es la Etapa 7 del Tour de Francia 2026
Así es la Etapa 7 del Tour de Francia 2026Tour de Francia
¡¡¡INICIA LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!
¡INICIA LA SALIDA NEUTRALIZADA!

Para la jornada de este viernes, será de 3.8 kilómetros

HAY UNA BAJA ANTES DEL INICIO DE LA ETAPA 7

El noruego Torstein Traeen (Uno-X), quien tuvo el ‘maillot’ amarillo durante dos etapas, no partió en la etapa 7, debido a que nuevas pruebas médicas reflejaron una conmoción cerebral y varias costillas rotas tras la caída que sufrió en la Etapa 6 en el descenso del Tourmalet

Burdeox es considerada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, desde 28 de junio de 2007

En Hagetmau, el mexicano y los corredores podrán visualizar recintos históricos, como la Crypt of Saint-Girons que fue construida en el Siglo XXII, la Iglesia de Saint Mary Magdalene construida en el Siglo XIX o la Hagetmau Bullring

El Tour de Francia 2026 sigue este viernes 10 de julio con la Etapa 7, con salida en Hagetmau y llegada en Bordeaux. Serán 175.1 kilómetros llanos. ¿Qué le espera a Isaac del Toro? Una etapa propicia para los velocistas

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!

El mexicano Isaac del Toro sale desde la tercera posición en la Clasificación general

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