IndyCar en Nashville, a merced de la final del Mundial 2026

La IndyCar continuará con su temporada 2026 este domingo en el óvalo de Nashville, aunque el horario del inicio de la competencia dependerá directamente de lo que ocurra en la final del Mundial.

La categoría estadunidense llevará a cabo la fecha 12 de las 18 programadas en su campeonato, además de ser el penúltimo óvalo del calendario. El español Alex Palou tiene ventaja de 56 puntos sobre Kyle Kirkwood, mientras Christian Lundgaard es tercero, con déficit de 65 unidades.

Tras su victoria en el circuito de Mid-Ohio, el mexicano Pato O’Ward es quinto en la clasificación general, aunque a 94 puntos de Palou, quien busca su quinto título.

La carrera en Nashville, óvalo de 1.5 millas y que ha producido mucho espectáculo en pista, será a 300 vueltas, equivalente a 399 millas, en la cual nuevamente los pilotos usarán dos compuestos diferentes de neumáticos y rodarán a más de 300 km/h durante más de dos horas y media.

¿Por qué la IndyCar en Nashville arrancará después de la final del Mundial 2026?

Pero el tema central es el horario de arranque de la carrera de IndyCar en Nashville, ya que será después de la final del Mundial 2026, en el que las selecciones de España y Argentina se jugarán el título en Nueva York.

FOX es la emisora oficial de los dos eventos en la Unión Americana y, con la finalidad de atraer a una audiencia de hasta 40 millones de personas, según estimaciones de la cadena, Nashville no sólo la sede dejó de ser final de temporada este año, sino que se agendó para comenzar tan pronto como finalice el partido y la ceremonia de entrega del trofeo.

Este experimento ya se vio en las dos últimas carreras del certamen: en Road America, a mediados de junio, la competencia arrancó justo después del encuentro entre España y Arabia Saudita, registró 1.8 millones de espectadores.

Hace dos semanas, la victoria de O’Ward de Mid-Ohio fue seguida por 1.3 millones de televidentes, al transmitirse antes del duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega.

El encuentro de este domingo iniciará a las 13:00 hrs (Tiempo del Centro de México) y, si hay un ganador al final de los 90 minutos reglamentarios, terminará alrededor de las 15:00 hrs, para luego dar paso a la ceremonia de entrega de trofeo.

En principio, la bandera verde está programada para ondear a las 15:40 hrs, pero IndyCar tendrá toda la flexibilidad para cambiar la hora de arranque de la carrera en caso de que el partido llegue a las instancias de tiempo extra o penales. En el peor de los casos, el encendido de motores podría aplazarse por hasta 40 minutos.

Pase lo que pase, el previo de la carrera comenzará a partir de las 15:30 hrs, sea en FOX o en FS1 en Estados Unidos y que se transmitirá en México a través de ESPN 3.