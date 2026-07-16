Isaac del Toro resiste en el Top 10 del Tour de Francia tras caída múltiple

Isaac del Toro se aferra al Top 10 del Tour de Francia 2026, luego de finalizar en el sitio 59 en la Etapa 12, que le sirvió para conservar el séptimo lugar general. Tim Merlier ganó la prueba de este jueves 16 de julio, que tuvo un cierre caótico con una múltiple caída, donde varios ciclistas salieron lastimados. Baptiste Veistroffer ganó el Premio de Combatividad por la fuga que protagonizó por varios kilómetros.

El ciclista mexicano se encuentra a 5:08” de Tadej Pogacar, líder general del Tour de Francia 2026 por un día más.

Tadej Pogacar estuvo en el pelotón en la Etapa 12 del Tour de Francia 2026 Reuters

La Etapa 12 del Tour de Francia 2026 inició en el circuito de Nevers Magny-Cours por primera ocasión. El trazado alojó el GP de Francia de Fórmula 1 durante casi dos décadas. De este punto partieron 174 ciclistas.

Tras el banderazo de salida, se protagonizaron varios ataques y contraataques. Baptiste Veistroffer emprendió la ofensiva en el kilómetro 27 (como lo hizo en las etapas 5 y 7) y se puso adelante, ganando los 25 puntos del Sprint Intermedio de Decize.

El grupo de cabeza de carrera: Ewen Costiou, Baptiste Veistroffer, Matteo Vercher y Damiano Caruso Reuters

Mads Pedersen llegó segundo en el Sprint y después recibió una llamada de atención, debido a que cambió de carril, lo que pudo provocar un accidente.

Veistroffer pasó 30 kilómetros en solitario y después le dieron alcance tres ciclistas. El francés de Lotto Intermarche se llevó los puntos que repartieron los puertos de montaña de Côte de Lanty y Côte de Cuzy.

Isaac del Toro se mantuvo en el pelotón y al lado de Tadej Pogacar.

Veistroffer y Costiou apretaron el paso, dejando en el camino a Caruso y Vercher, que fueron atrapados por el pelotón, a 59 kilómetros de la meta.

Después, Quinn Simmons, campeón nacional de Estados Unidos, lanzó una ofensiva que le siguieron otros 13 corredores para dar alcance a Veistroffer a 33.5 kilómetros de la meta.

El último kilómetro de la Etapa 12 del Tour de Francia tuvo un cierre caótico, con una caída múltiple Reuters

Los últimos kilómetros de la Etapa 12 tuvieron una aceleración explosiva, debido a que era la última oportunidad para los velocistas. Se dieron ataques y contraataques en el último, y apenas a unos metros de la meta en Chalon-sur-Saone, se dio una caída múltiple, mientras que Tim Marlier le ganó el sprint a Olav Kooji y Jasper Philipsen. Isaac del Toro finalizó en el sitio 59.

EL TOP 5 DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: