"¡Sos un pendejo!": El grito de Matías Almeyda que le costaría una sanción histórica en España

El técnico argentino Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, se encuentra al borde de recibir una de las sanciones más severas de su carrera tras un incidente protagonizado en el empate 1-1 contra el Deportivo Alavés durante la jornada 24 de LaLiga 2025-26. Los hechos, ocurridos en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, han pasado de ser una protesta impulsiva a un posible expediente disciplinario que podría costarle hasta 12 partidos de suspensión en los banquillos españoles, según evidencias audiovisuales y el análisis del caso por parte de las autoridades competentes.

La controversia se desató sobre el minuto 85 del encuentro, cuando Almeyda comenzó a manifestar una fuerte disconformidad con las decisiones arbitrales del navarro Iosu Galech Apezteguía. Aunque las protestas del entrenador no son inusuales, ésta escaló rápidamente tras constantes reclamos verbales con gestos de desaprobación hacia el colegiado, lo que llevó a que el asistente número uno se acercara para advertirle que moderara su actitud.

A pesar de estas advertencias, Almeyda mantuvo su postura crítica, lo que terminó provocando la intervención del árbitro principal y la tarjeta roja directa en su contra. El acta arbitral describe la conducta del estratega como “protesta ostensible” y señala que, incluso después de ser expulsado, el técnico se negó a abandonar el área técnica, lo que forzó la detención momentánea del juego.

La tensión escaló aún más cuando Almeyda, visiblemente alterado, forcejeó con el delegado Pepe Díaz e incluso pateó una botella de agua de forma agresiva antes de acercarse al cuarto árbitro, Alexandro Alemán, en una confrontación más. Fue en ese contexto que, según un análisis audiovisual publicado por un programa español, el entrenador gritó en reiteradas ocasiones la frase “¡sos un pendejo!” dirigida al árbitro, expresión que no fue incluida en el acta oficial pero que sí quedó registrada en las cámaras y micrófonos ambientales del partido.

La combinación de la expulsión directa, la insistencia en la protesta tras la tarjeta roja y el supuesto insulto grave forman parte del expediente que ahora revisará el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Bajo el reglamento disciplinario de LaLiga y los artículos que sancionan insultos, conductas intimidatorias y desobediencia, Almeyda se expone a una sanción que podría hacerlo perder casi una docena de encuentros, una duración inusual para un entrenador en el fútbol español.

En la conferencia posterior al partido, Almeyda rechazó la versión de que insultó al árbitro y calificó su expulsión como “injusta”, argumentando que el acta no refleja fielmente lo sucedido en el campo. Sin embargo, la evidencia visual y sonora difundida pone en entredicho esa postura y aumenta la atención mediática sobre la posible sanción.

De concretarse, esta suspensión no solo impactaría al entrenador en lo personal, sino también al Sevilla FC, que perdería a su estratega en una fase crítica de la temporada, obligando al club a reorganizar su dirección técnica durante el periodo de sanción.