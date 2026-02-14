Chivas rompe maldición con César Ramos y vence al América en el Clásico Nacional

Chivas extendió su hegemonía sobre América en los Clásicos acabando con uno de sus fantasmas: Lo hizo con César Arturo Ramos como árbitro central.

La diana de Armando ‘Hormiga’ González que llevó al Rebaño a la victoria puso fin a una década de enfrentamientos entre los dos acérrimos rivales en la Liga MX sin que los rojiblancos pudieran levantar el puño en señal de triunfo con Ramos como juez central.

Cinco fueron las designaciones que César Arturo Ramos Palazuelos tuvo en el duelo más importante del futbol mexicano en las que vio a los azulcremas llevarse un par de triunfos y pactar empates en otras tres. La noche del 14 de febrero en Guadalajara dejó a Ramos el poder ver por primera vez a las Chivas celebrar un triunfo ante su más grande rival.

Hace 10 años, el 12 de mayo de 2016, fue la primera ocasión que al árbitro mundialista dirigió un clásico con un empate sin goles en los cuartos de final del torneo Clausura en el Estadio Akron.

César Arturo Ramos vio por primera ocasión en su trayectoria como árbitro a las Chivas ganar una edición del Clásico Nacional ante América. Mexsport

La historia fue muy similar el 30 de septiembre de 2018, cuando un nuevo empate, ahora de 1-1, acompañó la edición del duelo del torneo Apertura en el Estadio Azteca. Tres años después, por tercera ocasión bajo el juicio de las acciones de Ramos Palazuelos, Chivas y Águilas igualaron sin goles en la fase regular del torneo Apertura de 2021.

América fue el que cambió la historia de igualadas ante su añejo rival con Ramos Palazuelos como otro protagonista, cuando se impuso el 18 de mayo de 2023 y el 18 de mayo de 2024 en duelos semifinales de los respectivos torneos Clausura de cada año con el mismo marcador de 1-0.

La noche del 14 de febrero de 2026 ya dejó un nuevo capítulo escrito en la rivalidad más mediatizada del balompié nacional con la primera victoria de Chivas en combinación de un arbitraje de César Ramos, pero como fueron las anteriores victorias de América, el marcador fue tan rácano que apenas dio para que fuera de 1-0… Así que en seis Clásicos con Ramos Palazuelos como silbante, los aficionados apenas han disfrutado de cinco goles.