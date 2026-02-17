Liam Lawson revela que "Checo" Pérez fue el detonante de su retiro de las redes sociales

El piloto neozelandés Liam Lawson ha vuelto a cargar sobre Sergio “Checo” Pérez y, más de un año después de las disputas que tuvieron en pista, el actual competidor de Racing Bulls indicó que, luego del accidente con el mexicano, vivió uno de los momentos más complicados de su vida en las redes sociales.

El piloto neozelandés, quien perdió su asiento en Red Bull tras solo dos carreras en la temporada 2025 luego de haber insinuado en la serie Drive to Survive que podría hacer un mejor papel que “Checo” Pérez, confesó que su salida de las plataformas digitales fue una medida de supervivencia tras el choque y altercado con Pérez en el Gran Premio de México 2024.

En aquella ocasión ambos tuvieron un choque en la carrera. El incidente dañó seriamente el monoplaza de Sergio Pérez en un momento donde luchaba por la supervivencia en Red Bull. En ese instante Lawson no mostró arrepentimiento, pero parece que los comentarios en redes sociales le dieron otra perspectiva.

"Tuve mi accidente con Checo, aprendí mucho de ese día. Porque llegué, no sabiendo, quizás no sabiendo, quizás estaba muy novato de no pensar que recibiría tanta atención", dijo Lawson en el podcast Gypsy Tales.

"En ese momento ni siquiera pensaba que había apagado las notificaciones de Instagram; mi teléfono se iba a romper. Fue una locura… Desde ese momento dejé de leer. De hecho, borré todos los canales de redes sociales, todas las aplicaciones de mi celular por un tiempo".

El actual competidor, que vivirá su segunda temporada completa en F1, aunque la primera en un equipo estable luego de haber sido degradado a Racing Bulls a inicios de 2025, indicó que la gente se cubre con las redes sociales para no decir las cosas de frente.

"El 99 por ciento del tiempo, lo que la gente dice en línea no tendrían el valor de decirlo de frente... decir algunas de las locuras que se les ocurren a estos tipos es demasiado fácil”.

El lado humano de Max Verstappen: Un aliado inesperado en Red Bull

A diferencia de la tensión vivida con Checo Pérez, Lawson guarda una visión sumamente positiva de su convivencia con Max Verstappen durante su efímero paso por el primer equipo de Red Bull a inicios de 2025. A pesar de haber sido degradado tras las carreras de Australia y China, el neozelandés destaca la calidez del tricampeón mundial.

"Verstappen es una persona muy agradable. Durante todo lo que pasó el año pasado con Red Bull, fue muy bueno conmigo", afirmó Lawson.

"Cuando llegué al equipo, fue súper amable y siempre estaba dispuesto a ayudar. Y después también fue muy bueno conmigo”.