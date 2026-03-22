De último momento Paulinho es convocado por Portugal para enfrentar a México en la reapertura del Estadio Azteca

El destino ha trazado un guion cinematográfico para Paulinho. El delantero estrella del Toluca, actual referente de la Liga MX, ha sido convocado de último momento por la selección de Portugal para encarar la Fecha FIFA de marzo, donde los lusos se medirán a México en la reinauguración del Estadio Azteca.

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) confirmó que Roberto Martínez decidió citar al atacante de 33 años para integrarse a la plantilla de 26 jugadores que viajará a territorio norteamericano. El llamado de Paulinho se produce en un contexto de urgencia para el conjunto europeo tras confirmarse la baja por lesión de Cristiano Ronaldo, además de las liberaciones de Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafael Leão (AC Milan).

Regresa a la selección portuguesa

Para el artillero de los Diablos Rojos, quien cuenta con tres apariciones internacionales previas, este llamado representa un reconocimiento a su extraordinario momento en el futbol mexicano. Paulinho se unirá a la concentración portuguesa directamente en Cancún, donde el equipo realizará una fase de adaptación antes de viajar a la capital del país.Una cita con la historia en el Estadio Banorte.

El partido del próximo viernes 28 de marzo no es un amistoso cualquiera. Representa la apertura oficial del Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación para el Mundial 2026, luciendo ahora el nombre comercial de Estadio Banorte. Ver a una de las figuras locales vestir la camiseta de las "Quinas" frente al Tricolor de Javier Aguirre añade un ingrediente de morbo y espectáculo para la afición mexicana.

Portugal con estrellas

Dentro de la convocatoria de Martínez destacan nombres de élite mundial como Bruno Fernandes y Diogo Dalot (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Cancelo (Barcelona) y João Félix (Al Nassr), quienes acompañarán a Paulinho en el eje del ataque.Preparación rumbo al Mundial

Tras el duelo en la Ciudad de México, el combinado portugués volará a Atlanta para enfrentar a Estados Unidos el 31 de marzo, cerrando una gira que servirá para definir la base que disputará la Copa del Mundo 2026.

La inclusión de Paulinho no sólo premia su olfato goleador, sino que lo posiciona como un embajador del nivel actual de la liga local frente a las potencias europeas.