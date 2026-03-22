Pese a críticas, "Mi mayor anhelo" ya retumba en el Estadio Azteca

El himno del América, criticado en las últimas semanas, ya retumba en las pruebas de sonido del Estadio Azteca, recinto que está a pocos días de vivir su reinauguración luego de casi 2 años de remodelaciones: así se escucha Mi mayor anhelo en el Coloso de Santa Úrsula.

Luego de que América fuera tricampeón de Liga MX, Mi mayor anhelo se convirtió en una canción que se adoptó en el conjunto azulcrema para cada uno de los partidos que disputa como local, misma que la afición coreaba a todo pulmón.

Las eliminaciones y derrotas de último minuto cuando se buscaba que la afición se aliara con el equipo, causó un rompimiento entre Mi mayor anhelo y los seguidores de América, quienes en redes sociales comenzaron a criticar las pruebas hechas en el próximamente estadio 3 veces mundialista.

De esta forma fue como retumbó Mi mayor anhelo en las tribunas del Estadio Azteca, mismo que este próximo sábado 28 de marzo estará recibiendo un nuevo partido después de casi dos años de ausencia; más de 90,000 aficionados abarrotarán las tribunas del histórico inmueble.

Así fue la reacción por parte de los seguidores de América, quienes reprobaron los hechos… aunque es muy probable que en el primer partido que las Águilas disputen en el Estadio Azteca, la canción vuelva a estremecer las tribunas, desatando -de nueva cuenta- la animadversión por parte de la afición.

BFG