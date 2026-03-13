¡Del Infierno a Portugal! Paulinho, la sorpresa de Roberto Martínez para enfrentar a México

Una noticia merecida llegó hasta las instalaciones de los Diablos Rojos del Toluca, debido a que según información del Diario O Jogo de Portugal, el delantero escarlata, Paulinho, estaría siendo considerado por el técnico Roberto Martínez en la lista de pre‑convocados de la selección de Portugal para los amistosos preparatorios de marzo.

Esta pre‑convocatoria es parte de los preparativos de Portugal para enfrentar a México el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca y los Estados Unidos el 31 de marzo, encuentros que servirán como ensayos finales antes de la fase definitiva de preparación rumbo al Mundial 2026.

Toluca ya recibió formalmente la noticia de la pre‑convocatoria, un paso previo al anuncio oficial que Martínez dará a conocer el 20 de marzo. A sus 33 años, Paulinho llega en un gran momento de forma, con 25 goles y 3 asistencias en 35 partidos, cifras que justifican su inclusión entre los posibles seleccionados.

Paulinho ya cuenta con experiencia en la selección absoluta de Portugal, habiendo disputado tres encuentros y anotado dos goles en 2020. Su eventual convocatoria para los amistosos frente a México y Estados Unidos permitirá al cuerpo técnico evaluar alternativas ofensivas antes de cerrar la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Portugal se enfrentará a México el 28 de marzo en el Estadio Azteca y tres días después a Estados Unidos en Atlanta, compromisos clave para ultimar la preparación de cara al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.