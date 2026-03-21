Bruno Fernandes apunta al Azteca: ilusión intacta pese a la ausencia de Cristiano

Bruno Fernandes será el rostro de Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, un escenario que el mediocampista calificó como “mítico” y que genera alta expectativa, incluso con la ausencia de Cristiano Ronaldo.

El jugador del Manchester United, quien portará el gafete de capitán, dejó claro que el duelo ante la Selección Mexicana representa mucho más que un amistoso, al ser parte del camino rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Estamos muy ilusionados de jugar en ese estadio mítico. Para nosotros será importante conocer el país, el clima y las condiciones a las que nos podemos enfrentar en el Mundial”, señaló Fernandes en entrevista con TNT Sports.

El portugués también puso énfasis en el rival. Reconoció el crecimiento de México y el nivel competitivo que exigirá el partido en el Azteca, lo que convierte este encuentro en una prueba de alto nivel para ambos equipos.

Es importante jugar contra un equipo que está creciendo y que tiene muy buenos jugadores”, apuntó el mediocampista, quien será el líder de un plantel que mantiene su base de talento europeo.

“

En ese contexto, la ausencia de Cristiano Ronaldo aparece como un factor inevitable, aunque no determinante. Fernandes asumió el tema con naturalidad, pero entendiendo el impacto que tendrá en la afición mexicana.

Sé que la gente quería ver a Cristiano porque es la figura principal de nuestra selección. Me da pena que no puedan verlo, pero va a ser un muy buen partido entre dos muy buenos equipos”, explicó.

Portugal viajará con 27 jugadores a Norteamérica, donde enfrentará a México el 28 de marzo en el Estadio Azteca y posteriormente a Estados Unidos el 31 en Atlanta, en la última Fecha FIFA previa al Mundial.

Más allá de Cristiano, también destacan ausencias como las de Rúben Dias, Bernardo Silva y Nelson Semedo, además de que el delantero del Toluca, Paulinho, no fue considerado por el técnico Roberto Martínez.

A pesar de ello, Portugal mantiene un plantel sólido y competitivo, con figuras capaces de sostener el nivel en cualquier escenario, incluido uno de los más emblemáticos del futbol mundial.