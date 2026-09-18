¿Su último Clásico? Raphael Veiga jugará 'como en una final' ante Chivas

América se jugará más que tres puntos este sábado 19 de septiembre cuando reciba a Chivas en una edición más del Clásico Nacional, encuentro en el que las Águilas buscarán su triunfo número 100 ante los Rojiblancos y que afrontarán como una Final.

Raphael Veiga, protagonista de las Águilas durante la primera mitad del certamen, aseguró que el cotejo ante el Rebaño no son solamente 3 puntos, entendiendo la importancia que tiene para el plantel y la afición salir con el puño en alto ante el máximo rival.

En el tramo final de su contrato con las Águilas, Raphael Veiga desea ganar su primera edición ante Chivas, por lo que asegura que le darán total importancia a un resultado que -provisionalmente- los colocaría en la cima del Apertura 2026:

“Todos los equipos tienen su importancia, pero este es un partido aparte. Desde que llegué al América se habla mucho de ese Clásico. Tenemos que jugarlo como una Final”.

Raphael Veiga suma 3 goles en sus primeros 22 partidos de Liga MX con América. Mexsport

¿Veiga vive sus últimas horas con América?

El vínculo del mediocampista brasileño con América terminará este mes de diciembre, viéndose obligado a regresar al Palmeiras de Brasil y poner fin a su etapa con las Águilas, en donde fue dirigido tanto por André Jardine como por Guillermo Almada.

Tras la llegada de Carlos Álvarez, el año de préstamo con el que arribo el futbolista sudamericano podría no renovarse, por lo que éste podría representar su último Clásico Nacional oficial en caso de no mantenerse en el Nido y no medirse a Chivas en Liguilla.

Raphael Veiga podría ser titular con América, por lo que la asociación con Brian Rodríguez y -posiblemente- con Alejandro Zendejas, será clave para determinar las posibilidades de triunfo para una escuadra azulcrema que se encuentra ávida de imponer condiciones ante un peso pesado dentro del presente semestre de la Liga MX.

El contrato de Raphael Veiga con América termina en diciembre de 2026; cuenta con opción de compra. Mexsport

BFG