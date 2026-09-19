Simeone confirma a Julián Álvarez para el Atlético de Madrid vs Real Madrid

Diego Simeone habló en conferencia de prensa previo al derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la jornada de LaLiga, y confirmó que Julián Álvarez estará disponible para el esperado encuentro en el estadio Metropolitano.

El técnico argentino señaló que los resultados de partidos anteriores no tienen una relación directa con un duelo de esta magnitud y destacó la importancia de afrontar el derbi con concentración, seguridad y personalidad ante uno de los partidos más exigentes de la temporada.

Julián Álvarez estará disponible ante el Real Madrid

Uno de los principales temas de la conferencia fue la situación de Julián Álvarez, quien había estado ausente debido a molestias musculares. Simeone confirmó que el delantero argentino podrá acompañar al equipo ante el Real Madrid, aunque todavía no define si será titular o ingresará durante el partido.

Álvarez ya había regresado a los entrenamientos después de superar una sobrecarga en el cuádriceps y su evolución había sido seguida de cerca por el cuerpo técnico del Atlético de Madrid.

Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza del inicio o sale durante el partido”, explicó Simeone sobre el delantero argentino.

Simeone destaca el desequilibrio de Ademola Lookman

El entrenador rojiblanco también habló sobre Ademola Lookman, de quien destacó su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar alternativas diferentes en el ataque del Atlético de Madrid.

Simeone reconoció que el inicio de temporada del futbolista no ha sido el esperado, aunque remarcó la importancia de contar con sus características ofensivas para enfrentar al Real Madrid.

Es un futbolista que tiene un perfil que no tenemos mucho. Es el más desequilibrante en el uno para uno en el borde del área. Le necesitamos ya sea 60, 70 o lo que juegue”, manifestó.

El técnico argentino agregó que Lookman ha sido importante desde su llegada al equipo y confió en sus condiciones pese a su comienzo de temporada.

¿Qué dijo Simeone sobre Obed Vargas?

En la conferencia previa al Atlético de Madrid vs Real Madrid, Simeone no hizo mención a Obed Vargas al hablar de la preparación del equipo para el derbi.

La situación ocurre después de que el entrenador destacara en declaraciones anteriores el trabajo del mediocampista mexicano, resaltando su entusiasmo, humildad y disposición desde su llegada al conjunto rojiblanco.

Por ahora, Simeone continúa definiendo el equipo que enfrentará al Real Madrid, mientras Obed Vargas permanece a la espera de una oportunidad para sumar minutos con el Atlético de Madrid.

El derbi se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, escenario que volverá a recibir uno de los encuentros de mayor rivalidad del futbol español.