Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 8, Apertura 2026
Tras la Jornada 8 del Apertura 2026, en donde se anotaron 27 goles, Chivas marcha como líder del certamen; 6 equipos cuentan con partido pendiente
Con Chivas tomando el liderato del Apertura 2026, así marchan las posiciones tras la Jornada 8 en la Liga MX, misma que cuenta con la ausencia de Pumas, Monterrey y Tigres en los puestos de Liguilla, sitios en los que lucen conjuntos como Querétaro y Puebla; conoce todos los detalles tras un fin de semana en el que el Clásico Joven acaparó los reflectores.
Llegando al meridiano del semestre en su Fase Regular, la Jornada 8 del Apertura 2026 fue testigo del triunfo de 5 locales y 3 visitantes, mientras que el Clásico Regio fue el único compromiso que terminó en empate y sin anotaciones.
Estos son todos los detalles de los partidos de Liga MX disputados entre el viernes 11 y lunes 14 de septiembre; uno sufrió una suspensión momentánea por tormenta eléctrica:
Resultados de la Jornada 8 - Apertura 2026, Liga MX
En una semana donde se anotaron 27 goles, Necaxa, Atlante, Xolos, Monterrey, Tigres, Pumas y Atlético San Luis fueron los equipos que se quedaron sin batir el arco rival.
Estos fueron los resultados correspondientes a la Jornada 8 del Apertura 2026:
- Necaxa 0-1 Puebla
- Atlante 0-3 Pachuca
- Xolos 0-1 Querétaro
- Toluca 5-2 Atlas
- Monterrey 0-0 Tigres
- Cruz Azul 4-3 América
- Santos 2-1 FC Juárez
- Chivas 3-0 Pumas
- León 2-0 Atlético San Luis
Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX
Estas son cada una de las posiciones en el Apertura 2026 de la Liga MX, siendo Querétaro y Puebla las grandes sorpresas del semestre al mantenerse en puestos de Liguilla:
1. Chivas / 17 puntos (+9 diferencia de goles).
*2. Toluca / 16 (+11).
*3. América / 16 (+9).
4. Cruz Azul / 15 (+2).
*5. Querétaro / 13 (+3).
6. León / 13 (+2).
*7. Xolos / 13 (+2).
*8. Puebla / 13 (+1).
9. Atlas / 13 (-2).
10. Pachuca / 11 (+5).
11. Pumas / 11 (-1).
*12. Monterrey / 10 (+3).
13. Necaxa / 8 (-4).
14. Tigres / 7 (-2).
15. Atlante / 7 (-5).
16. Atlético San Luis / 6 (-7).
17. Santos / 4 (-7).
18. FC Juárez / 0 (-19).
* Equipos que cuentan con partido pendiente debido a la reprogramación de su encuentro de la Jornada 7: Puebla Vs Toluca, América Vs Xolos y Querétaro Vs Monterrey.
BFG