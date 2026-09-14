Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 8, Apertura 2026

Con Chivas tomando el liderato del Apertura 2026, así marchan las posiciones tras la Jornada 8 en la Liga MX, misma que cuenta con la ausencia de Pumas, Monterrey y Tigres en los puestos de Liguilla, sitios en los que lucen conjuntos como Querétaro y Puebla; conoce todos los detalles tras un fin de semana en el que el Clásico Joven acaparó los reflectores.

Llegando al meridiano del semestre en su Fase Regular, la Jornada 8 del Apertura 2026 fue testigo del triunfo de 5 locales y 3 visitantes, mientras que el Clásico Regio fue el único compromiso que terminó en empate y sin anotaciones.

Estos son todos los detalles de los partidos de Liga MX disputados entre el viernes 11 y lunes 14 de septiembre; uno sufrió una suspensión momentánea por tormenta eléctrica:

Resultados de la Jornada 8 - Apertura 2026, Liga MX

En una semana donde se anotaron 27 goles, Necaxa, Atlante, Xolos, Monterrey, Tigres, Pumas y Atlético San Luis fueron los equipos que se quedaron sin batir el arco rival.

Estos fueron los resultados correspondientes a la Jornada 8 del Apertura 2026:

- Necaxa 0-1 Puebla

- Atlante 0-3 Pachuca

- Xolos 0-1 Querétaro

- Toluca 5-2 Atlas

- Monterrey 0-0 Tigres

- Cruz Azul 4-3 América

- Santos 2-1 FC Juárez

- Chivas 3-0 Pumas

- León 2-0 Atlético San Luis

El partido entre Toluca y Atlas fue suspendido más de media hora por presencia de tormenta eléctrica. Mexsport

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX

Estas son cada una de las posiciones en el Apertura 2026 de la Liga MX, siendo Querétaro y Puebla las grandes sorpresas del semestre al mantenerse en puestos de Liguilla:

1. Chivas / 17 puntos (+9 diferencia de goles).

*2. Toluca / 16 (+11).

*3. América / 16 (+9).

4. Cruz Azul / 15 (+2).

*5. Querétaro / 13 (+3).

6. León / 13 (+2).

*7. Xolos / 13 (+2).

*8. Puebla / 13 (+1).

El Estadio Cuauhtémoc cuenta con una capacidad para 47,704 espectadores. Mexsport

9. Atlas / 13 (-2).

10. Pachuca / 11 (+5).

11. Pumas / 11 (-1).

*12. Monterrey / 10 (+3).

13. Necaxa / 8 (-4).

14. Tigres / 7 (-2).

15. Atlante / 7 (-5).

16. Atlético San Luis / 6 (-7).

17. Santos / 4 (-7).

18. FC Juárez / 0 (-19).

* Equipos que cuentan con partido pendiente debido a la reprogramación de su encuentro de la Jornada 7: Puebla Vs Toluca, América Vs Xolos y Querétaro Vs Monterrey.

BFG