¿Adiós racha? Chivas encara el Clásico sin la Hormiga González, el verdugo del América

El Estadio Azteca se prepara este sábado para recibir un nuevo capítulo del Clásico Nacional. América y Guadalajara llegan con todo listo: planteles definidos, aficiones expectantes y la rivalidad histórica intacta.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado enfrenta un escenario distinto al de los últimos dos enfrentamientos, cuando la victoria llegó de la mano de un solo protagonista que ya no viste de rojiblanco: Armando González.

En el Apertura 2025, en el Estadio Ciudad de los Deportes, Chivas se impuso 2-1 al América. La Hormiga González sentenció el partido al minuto 88 con un remate de zurda tras un contragolpe demoledor.

La Hormiga González celebrando un gol contra el América MEXSPORT

Ese tanto, que puso el 2-0 temporal antes del descuento americanista, no sólo selló el triunfo, sino que marcó el inicio de una racha especial del delantero ante el máximo rival.

Meses después, en la Jornada 6 del Clausura 2026, en el Estadio Akron, González volvió a ser decisivo. Al minuto 41, tras un tiro de esquina, la Hormiga apareció para empujar el único gol del partido y dar a Chivas un 1-0 histórico, rompiendo una sequía de ocho años sin vencer a las Águilas en casa en temporada regular.

Esos dos goles de Armando González en los dos últimos Clásicos Nacionales no fueron casualidad. El canterano se convirtió en verdugo del América y en el amuleto ofensivo del Rebaño.

Ahora, con su salida al Olympiacos de Grecia, Chivas se presenta por primera vez sin su principal referente goleador en este tipo de partidos. La ausencia obliga al equipo de Gabriel Milito a buscar nuevas fórmulas para romper el arco azulcrema.

¿Chivas podrá ganar el Clásico sin la Hormiga?

La partida de la Hormiga González deja un vacío evidente. Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, los delanteros que hoy cargan con la responsabilidad de anotar ante América, no acumulan una racha goleadora favorable contra las Águilas vistiendo los colores rojiblancos.

Sepúlveda, de regreso al Guadalajara tras su paso por Cruz Azul, aporta experiencia y movimiento, pero aún no ha marcado gol en este duelo con la camiseta de Chivas.

Marín, por su parte, aunque conoce de cerca al rival por su origen en las fuerzas básicas americanistas, tampoco ha logrado consolidarse como un tormento constante para la defensa de Coapa, ya que solamente registra un gol en el Clásico.

Sin el olfato y la efectividad que mostró La Hormiga en los momentos decisivos, el ataque tapatío deberá depender de la colectividad, de las jugadas a balón parado y de la capacidad de otros elementos para aparecer en el área.

A pesar de que el Rebaño viene anotando muchos goles, la partida de Armando podría ser decisiva en un partido tan importante como el de esta noche.