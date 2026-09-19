Sorpresiva goleada del Brighton contra el Arsenal en la Premier League

El Brighton & Hove Albion ofreció una exhibición de autoridad y contundencia en el Amex Stadium al golear por 3-0 al Arsenal, vigente campeón de la Premier League.

Los locales se impusieron con goles de Pascal Grob a los 31 minutos, Charalampos Kostoulas en el tramo final de la primera parte y Chema Andrés de cabeza tras el descanso, aprovechando un córner.

El Arsenal tuvo su peor partido y perdió el invicto en Inglaterra Reuters

El conjunto de Fabian Hürzeler fue superior desde el inicio, con una intensidad que desbordó por completo a los Gunners y les permitió celebrar su 125 aniversario con una victoria histórica.

La primera mitad dejó claro el dominio de los Seagulls. Grob abrió el marcador con un disparo potente desde fuera del área que se coló tras tocar el poste, y Kostoulas amplió la ventaja con otro tiro lejano preciso justo antes del descanso.

En la reanudación, Andrés sentenció el partido con un cabezazo al segundo palo, mientras el Arsenal apenas generó peligro real y mostró una versión irreconocible de su habitual solidez.

Arsenal dio el peor partido del inicio de temporada

El Arsenal vivió una de sus peores tardes en mucho tiempo. El equipo de Mikel Arteta, que llegaba invicto y con un inicio de temporada perfecto, se vio completamente superado en intensidad, control del juego y eficacia.

La defensa, normalmente segura, cometió errores claros en los dos primeros goles y nunca encontró respuestas ante la presión constante del Brighton.

Esta derrota por 3-0 es la primera que sufre el Arsenal en la Premier League desde mayo de 2023, y precisamente fue el propio Brighton quien les propinó aquella misma goleada en el Emirates.

Hoy, de nuevo, los Seagulls dejaron en evidencia a los campeones y cortaron de raíz cualquier sensación de invencibilidad.