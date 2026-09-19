Mourinho habla de Simeone previo al Atlético vs Real Madrid: “Somos compañeros de guerra”

José Mourinho, técnico del Real Madrid, habló sobre Diego Simeone previo al derbi contra el Atlético de Madrid y destacó el respeto que existe entre ambos, pese a que nuevamente se enfrentarán como rivales en uno de los partidos más esperados de LaLiga.

El entrenador portugués dejó claro que su relación con Simeone trasciende la rivalidad deportiva y aseguró que ambos son “compañeros de guerra” dentro del futbol.

Al final, o respetas o no respetas. El día que se pusieron en contacto conmigo para preguntarme si podía hablar sobre Simeone en su documental, no lo pensé ni un minuto. Él sabe lo que siento y lo que pienso. Rivales una vez más, pero somos compañeros de guerra”, declaró Mourinho.

Mourinho resta importancia a la motivación especial del derbi

De cara al Atlético de Madrid vs Real Madrid, Mourinho aseguró que el partido lo motiva de la misma manera que cualquier otro encuentro de la temporada, pues considera que todos los partidos tienen importancia en la lucha por el campeonato.

El portugués reconoció que el derbi forma parte de la cultura y la historia del futbol, por lo que tiene características especiales, aunque descartó que su motivación sea diferente respecto a otros compromisos.

¿El clásico o el derbi? Me motiva por igual jugar la próxima jornada ante el Villarreal, o ante un rival en un clásico o un derbi. Para mí no hay diferencia”, explicó.

Mourinho agregó que este tipo de encuentros son parte de la historia del futbol, pero insistió en que la motivación debe estar presente en cada jornada.

El clásico y el derbi son parte de la cultura. Son parte de la historia. Y, por supuesto, por eso tienen algo especial. Pero ¿en cuanto a la motivación? Esa está presente cada día”, manifestó.

Mourinho habla de Tchouaméni y su ausencia con Francia

Otro de los temas abordados por Mourinho fue la ausencia de Aurélien Tchouaméni en la convocatoria de la selección francesa. El entrenador del Real Madrid aseguró que no tuvo ninguna influencia en la decisión y explicó que el futbolista y Zinedine Zidane hablaron sobre la situación.

No tuve ninguna influencia en la decisión de Zidane de no convocarlo. Me sorprendió un poco la situación”, señaló Mourinho.

El técnico portugués explicó que ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor para Tchouaméni era disponer de tiempo para realizar una pretemporada que no había podido completar.

Ambos hablaron entre ellos y llegaron a la conclusión de que lo mejor para Aurélien era disponer de tiempo para realizar la pretemporada que no había hecho”, agregó.

De esta manera, Mourinho llega al derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid destacando el respeto que mantiene por Simeone, mientras prepara a su equipo para uno de los encuentros más relevantes de la jornada de LaLiga.