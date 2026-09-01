Carlos Álvarez, el sucesor de Álvaro Fidalgo en el América

No es la nacionalidad más popular en lo que a fichajes de jugadores extranjeros en México se refiere. De hecho, Carlos Álvarez sería el español número 31 en participar en la liga mexicana de futbol profesional.

Sin embargo, más allá que tanto Carlos Álvarez como Álvaro Fidalgo nacieron en España y ambos llegaron a México para fichar con las Águilas del América, hay características específicas dentro del campo que nos hacen pensar que Carlos será el sucesor del “Maguito”.

Las similitudes en su llegada a México

La llegada de Álvaro Fidalgo se hizo oficial a inicios de febrero de 2021, durante el torneo Guardianes de ese año. Al igual que Carlos, Fidalgo no llegó proveniente de un club mediático de España. Llegó del Castellón, equipo que en ese momento competía en la Segunda División de España.

Fidalgo se incorporó al América inicialmente a préstamo por seis meses con opción de compra. Tras sus destacadas actuaciones de inmediato, el América ejerció la opción de compra ese mismo año para adquirir sus derechos federativos de manera definitiva.

Fue el Director Técnico Santiago Solari quien solicitó explícitamente su contratación, ya que lo conocía perfectamente porque lo dirigió durante su etapa en la cantera del Real Madrid, específicamente en el Real Madrid Castilla.

Llegan a México a los 23 años de edad

A diferencia de Fidalgo, Carlos Álvarez llegará proveniente del Levante U.D. de La Liga, con suficiente actividad en la Primera División de España, pese a que ambos arribaron a México a la misma edad, 23 años.

Carlos militó desde el 2023 con el Levante, ha participado en 105 partidos y ha marcado 14 goles.

Las principales similitudes están dentro del campo

Carlos Álvarez, el mediocampista que está a punto de llegar al América, tiene un estilo de juego de media punta clásico, con el 10 en los dorsales, que actúa como enganche o falso extremo derecho. Su principal virtud radica en recibir el balón entre la línea de volantes y defensores rivales para girar rápidamente.

Destaca por la pausa en el último tercio del campo y la precisión para dar el último pase a los delanteros de área, característica muy destacada en Fidalgo.

Al igual que Fidalgo, Carlos no cuenta con una corpulencia física imponente, mide 1.68 metros. Sin embargo, así como el “Maguito”, compensa con un bajo centro de gravedad, rapidez mental y habilidad para salir del acoso rival en espacios reducidos.

El “Maguito” deja la vara alta a Carlos Álvarez

Si la carrera de Carlos Álvarez en México se mide con los números alcanzados por Álvaro Fidalgo, definitivamente tiene la vara muy alta por alcanzar.

Álvaro participó en 227 partidos con el América, marcó 22 goles, dio 30 asistencias y obtuvo 5 títulos. Fueron casi 20 mil minutos de juego durante casi 5 años vistiendo la jersey del América. Por si fuera poco, se naturalizó mexicano y representó a México en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026. Jugó 97 minutos y participó en los partidos contra Sudáfrica, Chequia e Inglaterra.