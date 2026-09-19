"Será un final de año doloroso": Checo Pérez revela el plan de Cadillac en el GP de Bakú

La Fórmula 1 entra en su recta final de la temporada 2026 y, con ello, Cadillac va por sus últimos esfuerzos para terminar de desarrollar el MAC-26 con miras a obtener información que sirva para la próxima temporada, por ello, ante la posibilidad de un importante paquete de actualización de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, Checo Pérez se muestra optimista.

Luego de la oportunidad perdida en Madrid, donde el caos no se presentó y tras una falla mecánica en el Cadillac de Checo Pérez, el equipo ahora dirigido por Marcin Budkowski espera que Bakú les ofrezca una nueva oportunidad ante una cita donde el safety car se puede convertir en crítico, aunque también se necesita velocidad.

"Bakú es una de esas carreras en las que solo tienes que armar todo y ver qué pasa. Realmente espero que podamos poner el nuevo motor en el auto y dar un pequeño paso adelante porque realmente necesitamos un poco más. Ese es el plan por el momento", declaró Sergio Pérez de cara la carrera.

Luego de la competencia en Madrid, el mexicano indicó que, dentro de lo positivo, estaba el hecho de que habían sido competitivos con Williams por algunos momentos de la carrera, pero también admitió que las carencias aerodinámicas siguen siendo un gran punto en su contra.

"Creo que está muy claro lo que nos falta: carga [aerodinámica] y [demasiada] resistencia al avance. Pero estuve con los ingenieros y parece haber un progreso muy, muy fuerte y una dirección muy clara hacia adelante".