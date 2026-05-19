La última vez que Arsenal ganó la Premier, Pumas fue bicampeón
Arsenal ilusiona a la afición de Pumas, ya que la última vez que habían conquistado la Premier League... los universitarios alzaron el bicampeonato
Los invencibles del Arsenal se coronaron en la Premier League durante la temporada 2003-04, celebrando un nuevo título para que –semanas más tarde- Pumas alzara el campeonato tras derrotar a Chivas en penales y un semestre después se convirtiera en el primer bicampeón de la Liga MX; hoy, los Gunners volvieron a reinar en Inglaterra con los universitarios en la Final del Clausura 2026.
En la temporada 2003-04, Arsenal terminó con 26 victorias y 12 empates que los consagraron como monarcas de la Premier League, dominando Inglaterra y conquistando a miles de aficionados.
En la Liga MX pasaba algo similar, los Pumas de Hugo Sánchez terminaban en el segundo lugar de la tabla general y en Cuartos de Final vencían 5-2 en el global al Atlas, en Semifinales 3-2 a Cruz Azul y en la contienda por el título llegaron hasta la tanda de penales para vencer 1(5)(4)1 a Chivas y sumar un nuevo título de Liga MX a sus vitrinas.
Para el siguiente semestre la suerte del Arsenal seguía permeando en los universitarios, quienes lograron meterse a la Liguilla del Apertura 2004 como noveno de la tabla general y en Cuartos de Final despacharon 4-1 a Veracruz, en Semifinales hicieron lo propio ante Atlas (6-4) y en la Final se metieron a la Sultana del Norte para consagrarse como el primer bicampeón en la historia de los torneos cortos de Liga MX al vencer 3-1 (global) a Rayados de Monterrey.
Ahora, Arsenal volvió a coronarse en la Premier League a falta de una jornada, elevando la esperanza de un conjunto universitario que está instalado en la Final del Clausura 2026 tras eliminar al América (6-6) y Pachuca (1-1) utilizando el beneficio de la posición en la tabla.
Este domingo 24 de mayo se conocerá si el idilio entre Arsenal y Pumas se mantiene o si lo sucedido hace 22 años fue una simple coincidencia que hizo estremecer a cada uno de los aficionados del –hasta ahora- 7 veces campeón en México.
BFG