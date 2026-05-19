La última vez que Arsenal ganó la Premier, Pumas fue bicampeón

Los invencibles del Arsenal se coronaron en la Premier League durante la temporada 2003-04, celebrando un nuevo título para que –semanas más tarde- Pumas alzara el campeonato tras derrotar a Chivas en penales y un semestre después se convirtiera en el primer bicampeón de la Liga MX; hoy, los Gunners volvieron a reinar en Inglaterra con los universitarios en la Final del Clausura 2026.

En la temporada 2003-04, Arsenal terminó con 26 victorias y 12 empates que los consagraron como monarcas de la Premier League, dominando Inglaterra y conquistando a miles de aficionados.

En la Liga MX pasaba algo similar, los Pumas de Hugo Sánchez terminaban en el segundo lugar de la tabla general y en Cuartos de Final vencían 5-2 en el global al Atlas, en Semifinales 3-2 a Cruz Azul y en la contienda por el título llegaron hasta la tanda de penales para vencer 1(5)(4)1 a Chivas y sumar un nuevo título de Liga MX a sus vitrinas.

Pumas venció a Chivas en Ciudad Universitaria y se coronó en Liga MX. Mexsport

Para el siguiente semestre la suerte del Arsenal seguía permeando en los universitarios, quienes lograron meterse a la Liguilla del Apertura 2004 como noveno de la tabla general y en Cuartos de Final despacharon 4-1 a Veracruz, en Semifinales hicieron lo propio ante Atlas (6-4) y en la Final se metieron a la Sultana del Norte para consagrarse como el primer bicampeón en la historia de los torneos cortos de Liga MX al vencer 3-1 (global) a Rayados de Monterrey.

Ahora, Arsenal volvió a coronarse en la Premier League a falta de una jornada, elevando la esperanza de un conjunto universitario que está instalado en la Final del Clausura 2026 tras eliminar al América (6-6) y Pachuca (1-1) utilizando el beneficio de la posición en la tabla.

Este domingo 24 de mayo se conocerá si el idilio entre Arsenal y Pumas se mantiene o si lo sucedido hace 22 años fue una simple coincidencia que hizo estremecer a cada uno de los aficionados del –hasta ahora- 7 veces campeón en México.

BFG