Pumas Vs Cruz Azul: Final inédita de Liga MX en torneos cortos

Por primera vez en la historia de los torneos cortos, Pumas y Cruz Azul se medirán en la Final de la Liga MX cuando protagonicen la eliminatoria por el título correspondiente al Clausura 2026; el monarca del futbol mexicano se conocerá el domingo 24 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Previo a la instauración de los torneos cortos en el futbol mexicano, Cruz Azul se coronó ante los universitarios en la temporada 1978-79, mientras que Pumas vencieron a los cementeros por la corona y se consagraron en la 1980-81.

Rivales en Cuartos de Final

Cruz Azul no tuvo problema alguno para superar la primera ronda de la Liguilla, ya que venció 4-2 al Atlas en el global dentro de una eliminatoria que cerró en la cancha del Estadio Banorte, nombrado Ciudad de México durante el Mundial 2026.

Por su parte, Pumas aprovechó su posición en la tabla luego de una serie sumamente vibrante ante América, igualando 6-6 en el global y accediendo a las Semifinales.

Sus víctimas en Semifinales

La Máquina de Joel Huiqui se convirtió en el primer finalista del Clausura 2026 al imponerse 2-1 en el Jalisco a Chivas y logrando un 4-3 en el global que los instalaba en una oportunidad más por llegar a 10 títulos en el fútbol mexicano.

Mientras que, remontando la eliminatoria, Pumas fue recibido por su calurosa afición y Jordan Carrillo se convirtió en el héroe de los del Pedregal para igualar 1-1 el global ante Pachuca y acceder a su octava Final desde la instauración de los torneos cortos.

Pumas Vs Cruz Azul: Final del Clausura 2026 de Liga MX

Será este lunes 18 de mayo cuando se determine cada uno de los detalles para la Gran Final del Clausura 2026:

Ida: jueves 21 de mayo con horario y sede por confirmar entre el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Ciudad de los Deportes.

Vuelta: domingo 24 de mayo, con horario por confirmar desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

La Final del Clausura 2026 se disputará desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo. Mexsport

BFG