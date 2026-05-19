VIDEO: ¡Una locura de batazo! Mira el grand slam más raro en la historia de las Grandes Ligas

James Wood hizo del batazo que dio sobre la franja de los 377 pies del jardín izquierdo un jonrón de campo con el que llevó a home a los tres hombres en los senderos de los Washington Nationals en el juego ante los New York Mets.

El grand slam de campo es una de las jugadas más poco usuales en el universo del beisbol. La anterior ocasión que se dio esta clase de batazo en un juego de las Grandes Ligas fue hace cuatro años, cuando Raimel Tapia lo hizo con los Toronto Blue Jays en un partido ante los Boston Red Sox.

En esta ocasión, Wood llegó a la caja de bateo con las bases colmadas por Jorbit Vivas, Drew Millas y Nasim Núñez. Sacó un batazo elevado que el jardinero Nick Morabito evitó que se fuera más allá de la cerca con su guante, pero no pudo atrapar la pelota, que quedó libre en los linderos del jardín central.

James Wood recibe las felicitaciones de Drew Millas, Luis García Jr. y Jorbit Vivas quienes anotaron gracias a su jonrón de campo en la segunda entrada. AFP

La jugada fue un drama para los Mets, pues Morabito cayó sobre la grava mientras Tyrone Taylor estaba muy cerca de él, sabiendo del desastre de jugada que la mala fortuna le estaba pasando a los Mets, pues ambos quedaron muy mal ubicados para ir por la pelota rápido ante la velocidad de Wood en los senderos.

Vivas, Millas y Núñez anotaron sin ensuciarse los uniformes mientras Wood parecía volar en el recorrido de las bases; Morabito quiso reaccionar devolviendo la pelota al cuadro donde cortó el tiro Marcus Semien, quien rápido lanzó a home un tiro descompuesto mientras Wood ya se había deslizado para anotar.

El grand slam de campo de Wood se suma a los infortunios que los Mets acumulan en una campaña que ya es para el olvido después cuando están cerca de cumplirse los primeros dos meses de la fase regular, pues pese a ser uno de los equipos con las nóminas más caras, son el peor equipo de la División Este de la Liga Nacional.

Para Wood fue su jonrón 13 de la campaña, pero seguramente el que jamás olvidará por lo peculiar del batazo con el que vació la casa de los Nationals.