Pato O'Ward arranca sexto en Indy 500: ¿Qué opciones tiene de ganar?

Pato O’Ward arrancará la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis desde la sexta posición luego de haber alcanzado la ronda del Fast 6 el pasado domingo en la sesión de calificación, un lugar desde donde tiene importantes opciones de pelear por la victoria.

O’Ward había padecido en la calificación en cada una de las rondas debido a inestabilidades en su McLaren, pero al final logró colocarse en la segunda fila para la carrera más importante del calendario.

¿En qué posiciones ha arrancado Pato O’Ward en la Indy 500?

La edición 2026 será la séptima ocasión en que Pato O’Ward compita en la carrera, todas ellas con el equipo McLaren.

La carrera de este año será la primera ocasión en que arranque desde la sexta posición, pero también la tercera que lo hará desde las dos primeras filas luego de haberse clasificado en quinto en el 2023 y tercero en el 2025.

Pato O'Ward logró una milagrosa calificación en el Fast Six DOUGMATHEWS

A continuación, las posiciones de arranque y el resultado de Pato O’Ward en cada edición de las 500 Millas de Indianápolis en que ha iniciado.

Año-Pos arranque-Pos final

2020 --15°--6°

--15°--6° 2021 --12°--4°

--12°--4° 2022- -7°--2°

-7°--2° 2023 --5°--24°

--5°--24° 2024 --8°--2°

--8°--2° 2025--3°--3°

¿Qué posibilidades tiene de ganar Pato O’Ward las 500 de Indy 2026?

Según las estadísticas de las 500 Millas de Indianápolis, seis pilotos han ganado la tradicional carrera desde la sexta posición. Matemáticamente tiene opciones, aunque hay rivales directos que, al menos en el porcentaje, lucen con mejores probabilidades.

Sin embargo, las posiciones desde las cuales se han impuesto en más ocasiones los pilotos han sido desde la primera línea.

El monoplaza de Pato O'Ward del equipo McLaren. IndyCar

Alex Palou, vencedor del año anterior y actual poleman, tiene la estadística a su favor con 21 ocasiones en que el triunfador se ha impuesto desde lo más alto siendo la última vez en el 2019 cuando lo consiguió Simon Pagenaud.

A él le sigue la tercera plaza de arranque donde en 14 ocasiones se ha alzado con el triunfo.

Desde el segundo lugar 11 pilotos se han llevado la bandera de cuadros y bebido la tradicional leche de los ganadores.