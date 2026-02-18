La UEFA reacciona a la polémica entre Prestianni y Vinícius Jr

Tras la polémica de un posible insulto racista del argentino Gianluca Prestianni a Vinícius Jr en el juego de ida del playoff de la Champions League 2025-2026, la UEFA reaccionó a lo sucedido y señaló que está ‘revisando’ el informe oficial del partido, por lo que abrirá procedimientos en caso de denuncia.

“Los informes oficiales de los partidos disputados ayer se están revisando. En caso de denuncia, se abren procedimientos y, en caso de que se impongan sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA. No disponemos de más información ni comentarios sobre este asunto en este momento”, indicó la UEFA.

La UEFA se limitó a dar información sobre la polémica entre Prestianni y Vinícius Jr Reuters

La polémica se suscitó cuando Vinícius Jr anotó el gol de la victoria del Real Madrid, el brasileño recibió una tarjeta amarilla por supuestamente encararse con la grada del Estádio da Luz. Tras haber escuchado que Prestianni le había llamado ‘mono’, el jugador merengue se dirigió al árbitro central François Letexier. Kylian Mbappé confirmó el posible insulto que se había repetido hasta en “cinco ocasiones”.

‘NO DIRIGÍ INSULTOS RACISTAS’, SE DEFENDIÓ PRETIANNI

Por su parte, Gianluca Prestianni, extremo del Benfica, se defendió de las acusaciones y negó que haya sido racista con alguien, por lo que rechazó los insultos racistas a Vinícius Jr, del que señaló que ‘malinterpretó lo que cree haber escuchado’.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, publicó el argentino en Instagram.

Gianluca Prestianni rechazó los insultos racistas a Vinícius Jr Reuters

El argentino denunció “amenazas” por parte de los jugadores del Real Madrid.

A su vez, el Benfica defendió a su jugador y argumentó que “como demuestran las imágenes, dada la distancia”, los jugadores del conjunto merengue “no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”.

VINICÍUS JR CONSIDERÓ UN PROTOCOLO MAL EJECUTADO

Vinícius Jr, delantero del Real Madrid, criticó el protocoló que se implementó en el estadio y lo tachó de “mal ejecutado” y que “no sirvió para nada”, además de tachar a Prestianni de cobarde. Tras el incidente, el partido se detuvo durante unos minutos.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, de su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”, publicó en Instagram.