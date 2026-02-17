¿Qué pasó con Chicharito? El exjugador de Chivas se vuelve viral por sus mensajes de autoayuda

Javier Hernández ataca de nuevo… Pero no en un área en busca de meter un gol, sino en sus redes sociales.

El desempleado exjugador de Chivas hizo un nuevo uso de sus redes sociales para mandar un mensaje relacionado a los temas de roles de género y autoayuda con un video de apenas unos segundos con un breve mensaje:

Entonces, nos acostumbramos a vivir en guerra entre hombres y mujeres, pero no nos damos cuenta de que somos dos alas de una misma ave. Interesante”.

Su mensaje en video lo acompañó con un comentario: “Me tomó tiempo entenderlo. No somos enemigos, somos el equilibrio del otro. La verdadera fuerza está en reconocer que necesitamos del otro para que el vuelo valga la pena. Menos ego y más equipo".

¿A qué se dedica actualmente Chicharito Hernández?

Javier Hernández quedó libre con el final del torneo Apertura 2025, en el que su último momento fue el fallo de un tiro penal decisivo cuando buscaba darle a Chivas el pase a las semifinales en su serie de cuartos de final ante Cruz Azul.

El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid, y máximo goleador en la historia de la Selección Nacional, ha estado más vinculado desde hace un par de años con las polémicas que generan sus posturas sobre los roles de género y el papel de las mujeres en las relaciones sentimentales.

Hace unos días, rompió el silencio con un video de introspección en el que hablaba consigo mismo sobre el papel del ego.

¿Chicharito Hernández está retirado?

El delantero de Chivas no se ha pronunciado sobre un retiro oficial como futbolista profesional. De acuerdo a los dichos de su amigo, el comunicador Sergio Dipp, no lo ha hecho y después de su segunda etapa con Chivas estaba abierto para volver con un equipo de la Liga MX o de la MLS, sin embargo no se supo de ofertas para que se integrara a alguna plantilla.

Con el cierre de registros en México, sus opciones para jugar este semestre se han acotado mucho. Y parece, que en tanto no resuelva su tema deportivo, se volcará en sus redes sociales para compartir las reflexiones que hace y que a él le parecen interesantes.