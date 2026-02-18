Pacquiao vs. Provodnikov: fecha, sede y detalles del regreso del filipino

La carrera de Manny Pacquiao aún no tiene punto final. A los 47 años, el legendario excampeón mundial regresará al cuadrilátero el 18 de abril para enfrentar al ruso Ruslan Provodnikov en una pelea de exhibición pactada a 10 asaltos en peso wélter.

El combate se celebrará en el Thomas & Mack Center, recinto emblemático del boxeo en Las Vegas, que albergó grandes veladas en la década de 1990 antes de que el MGM Grand Garden Arena y posteriormente el T-Mobile Arena se consolidaran como las principales sedes de los combates de élite en la ciudad.

Pacquiao viene de una cerrada derrota sufrida el 19 de julio ante Mario Barrios, campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En aquella contienda, dos jueces marcaron empate, mientras que Max DeLuca otorgó la victoria a Barrios por 115-113, resultado que dejó el récord profesional del filipino en 62-9-2. A pesar del revés, Pacquiao dejó claro que mantiene la motivación intacta.

Volver a Las Vegas significa muchísimo para mí, y me entusiasma trabajar con un equipo enfocado en crear una experiencia de clase mundial para los aficionados”, señaló en un comunicado. “Regreso para darles una gran pelea — y estoy listo”, añadió el ex campeón mundial en ocho divisiones distintas.

El duelo ante Provodnikov, recordado por su estilo agresivo y su etapa como excampeón superligero, no será oficial en los registros profesionales, pero sí representa una oportunidad para que Pacquiao vuelva a conectar con el público en una ciudad que fue escenario de muchas de sus noches más memorables.

Más allá del carácter de exhibición, el regreso del filipino reaviva la expectativa en torno a una de las figuras más influyentes del boxeo moderno, cuyo nombre sigue generando interés global cada vez que anuncia su vuelta al ring.