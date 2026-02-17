Prestianni rompe el silencio: "Jamás fui racista", el mensaje tras la acusación de Vinícius

La tormenta mediática tras el duelo entre Benfica y Real Madrid en los Playoffs de ida de la Champions League, alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Luego de que Vinícius Jr. denunciara en pleno campo un presunto insulto racista, y que figuras como Kylian Mbappé y Federico Valverde señalaran directamente al joven argentino al finalizar el encuentro, el propio Gianluca Prestianni decidió dar la cara. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el futbolista de las Águilas negó tajantemente las acusaciones y lanzó una fuerte contraacusación que sacudió al futbol europeo.

Gianluca Prestiani a punto de impactar el balón de pierna derecha. REUTERS

El ambiente en el Estadio da Luz ya era sumamente hostil tras la activación del protocolo antirracismo de la UEFA. Sin embargo, la publicación de Prestianni cambió el enfoque de la discusión. En su mensaje, el atacante aseguró que el brasileño malinterpretó sus palabras y lamentó profundamente el trato recibido por parte de los integrantes del club merengue una vez que el árbitro detuvo las acciones.

LA DEFENSA DE PRESTIANNI Y LA DENUNCIA DE AMENAZAS DEL REAL MADRID

En la imagen compartida en sus redes, se aprecia una fotografía del partido junto a un texto contundente. "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior", escribió el argentino, quien atribuyó el incidente a una confusión auditiva del extremo del Real Madrid. Prestianni fue enfático al declarar que "jamás fue racista con nadie", buscando limpiar su imagen ante la posible sanción de diez partidos que contempla el reglamento disciplinario.

No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el cierre de su comunicado. El propio Prestianni afirmó que recibió amenazas por parte de los futbolistas dirigidos por Carlo Ancelotti. Esta declaración surge después de que trascendiera que Kylian Mbappé y Federico Valverde increparon al juvenil al término del juego, señalándolo como el autor de la agresión verbal que detuvo el espectáculo durante casi diez minutos en Lisboa.

INVESTIGACIÓN A PRESTIANNI EN CURSO Y UN FUTURO INCIERTO EN CHAMPIONS

La postura de Prestianni añade una capa de complejidad a la investigación que ya inició la UEFA. Mientras que el bando madridista cerró filas en torno a Vinícius, el entorno del Benfica parece dispuesto a respaldar la versión de su jugador, quien alegó que todo se trató de una mala interpretación en el calor del juego. La falta de evidencia clara en las tomas de televisión, donde el argentino apareció cubriéndose la boca, volvió fundamental el análisis de los micrófonos de ambiente y los testimonios de los involucrados.

Gianluca Prestianni empujando a Vinícius. AFP

El futbol mundial espera ahora una resolución que marque un precedente. Por un lado, la lucha frontal contra la discriminación que encabeza la FIFA y la UEFA exige castigos severos si se comprueba la falta. Por el otro, la grave denuncia de amenazas que realizó el argentino en su Instagram podría abrir una nueva línea de investigación contra los jugadores del Real Madrid. Sin duda, el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu se jugará bajo una presión nunca antes vista para ambos clubes.