Comienza la semana 5 de la NFL: Los desesperados Buccaneers visitan a los inspirados Dallas Cowboys

Los desesperados Tampa Bay Buccaneers (0-4), una de cinco franquicias que todavía no ganan en la temporada de la NFL, va a Texas para enfrentarse a los motivados Dallas Cowboys (2-2), que aspiran a una segunda victoria consecutiva cuando se enfrenten en el tradicional Thursday Night Football en el AT&T Stadium.

Los Buccaneers llegan urgidos de su primer triunfo de la temporada. En la Semana 4, el quarterback novato no reclutado Jalon Daniels tuvo su primera titularidad en la NFL, completando 19 de 27 pases para 148 yardas y un touchdown, sumando además 55 yardas por tierra. Daniels se convirtió en el primer QB novato no reclutado en ser titular en las primeras cuatro semanas desde 1970.

Los Dallas Cowboys, que lideran el historial de esta serie con una marca de 14-6, buscan consolidar su ataque tras una actuación ofensiva dominante en la Semana 4. Dak Prescott llega tras completar 32 de 45 envíos para 335 yardas y un touchdown en su último encuentro, buscando acumular su cuarto juego seguido de jueves superando las 300 yardas por pase.

El ataque va de la mano del receptor CeeDee Lamb, quien fijó una marca personal con 17 recepciones para 189 yardas y una anotación la semana pasada, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la NFL en registrar 17+ recepciones, 185+ yardas y un TD en un mismo juego.

En el juego por tierra, Javonte Williams se destaca tras anotar tres touchdowns por carrera en la Semana 4, colocándose empatado en el cuarto lugar de la liga con seis TDs totales esta temporada. En la defensiva, Quinnen Williams comandará la presión en la trinchera luego de acumular una captura y dos tacleadas para pérdida de yardaje la semana pasada.

¿Dónde ver el juego Tampa Bay vs. Dallas de la NFL?

Fecha: Jueves 8 de octubre

Hora: 18:15 hrs

TV Abierta: Ninguna

TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

El veterano corredor Aaron Jones Sr. es una de las claves ofensivas que tiene a los Minnesota Vikings invictos en la NFL. AFP

Vikings pintan para seguir invictos

Los Minnesota Vikings buscan mantener su paso perfecto al visitar a los New Orleans Saints en el Caesars Superdome. Minnesota presume un sólido arranque de 4-0 por segunda vez en tres temporadas, liderado por Kyler Murray en el ataque y una feroz defensa con Dallas Turner, segundo en la liga con 5.5 capturas.

En la ofensiva, Aaron Jones viene de su mejor juego terrestre con 128 yardas de scrimmage, mientras que T.J. Hockenson lideró con 13 recepciones la semana pasada. En frente, los Saints dependen del brazo de Tyler Shough, líder de la liga en pases completados (121), y el receptor Chris Olave.

¿Dónde ver el juego Minnesota vs. New Orleans?

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 11:00 hrs

TV Abierta: Ninguna

TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Duelo por la cima del Oeste de la NFC

El ala cerrada George Kittle ha tenido una destacada primera parte de la temporada con los San Francisco 49ers en la NFL. AFP

Duelo por la cima del Oeste de la NFC

En un duelo clave por la cima del Oeste de la NFC, los invictos San Francisco 49ers visitan Lumen Field. Brock Purdy encabeza a los 49ers con un rating perfecto de 100+ en sus primeros cuatro partidos y un letal ataque compuesto por Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle, quien suma anotación en tres juegos seguidos.

Defensivamente, Fred Warner comanda el centro del campo. Seattle responderá con Sam Darnold y el receptor Jaxon Smith-Njigba, líder de la NFL con seis touchdowns recibidos, junto a una defensiva liderada por Leonard Williams y Ernest Jones IV.

¿Dónde ver el juego San Francisco vs. Seattle?

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 14:25 hrs

TV Abierta: Canal Nueve

TV de paga / Streaming: NFL Game Pass