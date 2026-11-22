Carlos Alcaraz firmó una semana perfecta y selló su primer título en las Nitto ATP Finals con una victoria por 6-2 y 7-6(7) sobre Alexander Zverev, el número uno del mundo.

El murciano arrancó con una intensidad demoledora: rompió tres veces el servicio del alemán en el primer set, castigó sus errores no forzados y controló los puntos largos con cambios de ritmo y una derecha que no daba tregua.

Zverev, nervioso y poco preciso en la primera bola, no encontró respuestas y cedió el parcial en apenas 50 minutos, el primero que perdió en todo el torneo.

El segundo set elevó el nivel. Alcaraz volvió a romper temprano y parecía encaminado a cerrar en sets corridos, pero Zverev reaccionó con un break que igualó el marcador y forzó el tie-break.

Allí se escribió el momento decisivo: el alemán llegó a 6-3 y tuvo tres bolas de set, pero el español las anuló con sangre fría, un drop shot preciso y una respuesta a 223 km/h. Tras desperdiciar un match point, Alcaraz cerró 9-7 con un revés ganador desde el centro de la pista.

Alcaraz no perdió un set en la fase de grupos y remontó ante Ben Shelton en Semifinales; en la Final demostró que puede imponerse al mejor con inteligencia táctica y carácter cuando el marcador se pone adverso.

El primer título de Alcaraz de las Finals con 23 años

A sus 23 años, Alcaraz se convierte en campeón de la Copa de Maestros por primera vez y suma el título número 30 de su carrera.

Con esta corona se une a un grupo selecto de jugadores que han ganado el torneo antes de cumplir 24, entre ellos Jannik Sinner (campeón en 2024 con 23 años), Alexander Zverev (21 años en 2018) y figuras históricas como Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic o Boris Becker.

El murciano había llegado a dos finales consecutivas antes de los 24, un logro que solo unos pocos han alcanzado en la historia del evento.

Además, es el tercer español en alzar el trofeo, después de Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998). Han pasado 28 años desde el último triunfo ibérico en este torneo.

Con el título 30, Alcaraz consolida un palmarés que ya incluye 7 Grand Slams y el Career Grand Slam más joven de la historia, y se sitúa entre los más precoces y completos de la era Open.

Los títulos de Carlos Alcaraz este 2026