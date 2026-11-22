El mediocampista mexicano del Houston Dynamo, Héctor Herrera, fue arrestado en Estados Unidos durante la noche de este sábado tras ser sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol.

De acuerdo con diversos reportes difundidos en territorio estadounidense, el arresto del jugador se registró en el condado de Montgomery, donde las autoridades locales procedieron a su detención por manejar intoxicado.

Tras el incidente vial, comenzó a circular en distintas redes sociales la fotografía del registro policial del futbolista mexicano, quien fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes tras su captura.

Hasta el momento se desconoce de manera oficial el estatus legal del mediocampista; sin embargo, diversas versiones especulan que habría recuperado su libertad luego de realizar el pago de una fianza.Incertidumbre en Houston Dynamo previo a la postemporada

Ficha de arresto de Héctor Herrera X: @TheNorthEndPod

Incertidumbre en Houston Dynamo previo a la postemporada

Este problema extradeportivo surge en una semana determinante para el conjunto texano, ya que Héctor Herrera y el Houston Dynamo tienen programado enfrentarse a los San Jose Earthquakes el martes por la noche, en el duelo correspondiente al Juego 1 de su Serie de Primera Ronda de la Conferencia Oeste.

Hasta ahora, la directiva del Houston Dynamo tampoco ha emitido ningún tipo de comunicado oficial respecto a la situación de su futbolista, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre si "HH" recibirá alguna sanción interna por parte del club o si estará disponible para disputar lo que resta de la temporada.

Duelo entre mexicanos: Chucky Lozano vs Héctor Herrera AFP

Los números de Héctor Herrera en la temporada 2026 con el Houston Dynamo

Durante la campaña 2026 de la Major League Soccer (MLS), el mediocampista mexicano ha tenido una participación constante en el esquema del conjunto texano. A lo largo de la fase regular, Héctor Herrera disputó un total de 30 encuentros —19 de ellos como titular—, acumulando 1,769 minutos sobre el terreno de juego.

En el aspecto ofensivo y de distribución, el capitán del Dynamo registró tres anotaciones sin asistencias, manteniendo una efectividad del 93 por ciento en pases completados (1,288 entregas exitosas) y generando 26 oportunidades de peligro. En el rubro disciplinario, "HH" recibió dos tarjetas amarillas y una expulsión directa durante el torneo.