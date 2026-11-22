Armando 'Hormiga' González continúa aprovechando cada minuto que recibe en el futbol europeo. El atacante mexicano volvió a hacerse presente en el marcador al anotar el último tanto en la aplastante victoria del Olympiacos por 6-2 frente al Iraklis, demostrando su contundencia frente al arco rival.

Como ha sido habitual en su etapa con el conjunto griego, González inició el encuentro desde el banquillo de suplentes. Pese a que su ingreso se produjo en la recta final y con el trámite del partido prácticamente resuelto, el delantero tricolor no bajó los brazos y buscó de inmediato sumar a su cuenta personal.

Impacto inmediato de Hormiga

El reloj marcaba el minuto 82 cuando el técnico decidió darle ingreso al mexicano con el marcador 5-2 a favor de los locales. A la 'Hormiga' le bastaron apenas unos cuantos segundos sobre el terreno de juego para hacerse sentir, firmando el sexto y definitivo gol de la noche al 83'.

La anotación nació de un servicio de larga distancia enviado por el nigeriano Bruno Onyemaechi. La zaga del Iraklis midió mal el esférico y lo dejó botar dentro del área, situación que González aprovechó con gran lectura de juego: ganó la espalda de los defensores y conectó un certero remate de cabeza a la altura del manchón penal para mandar el balón al fondo de las redes.

Antes de la aparición del atacante mexicano, el Olympiacos ya había encaminado la victoria con una feria de goles. Scipioni abrió el marcador al minuto 26 y Jota Silva amplió la ventaja justo antes del descanso (45'). En la parte complementaria, Leon Bailey brilló con un doblete (54' y 80'), sumado a una anotación de Marius Mouandilmadji al 58', dejando el escenario listo para que la 'Hormiga' pusiera cifras definitivas.Los números de Armando 'Hormiga' González con Olympiacos

Números de Armando González con Olympiacos

Con este tanto ante el Iraklis, el delantero mexicano llegó a siete goles y dos asistencias en 14 partidos disputados en todas las competencias durante la temporada 2026-27 con el cuadro rojiblanco, consolidándose como un revulsivo de alta efectividad. En el desglose por torneo, suma dos anotaciones en ocho encuentros de la Superliga de Grecia, dos tantos en cuatro apariciones dentro de la UEFA Europa League y tres goles además de dos pases para gol en apenas dos compromisos de la Copa de Grecia.

Con esta nueva actuación, Armando González sigue levantando la mano y enviando un mensaje claro al cuerpo técnico de que está listo para pelear por un puesto titular en el futbol de Grecia.