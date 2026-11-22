El glamour de Las Vegas también se hizo presente en la Fórmula 1. El Gran Premio celebrado en una de las mayores ciudades de entretenimiento, reunió a figuras de distintos ámbitos que aprovecharon la antepenúltima fecha del calendario 2026 para disfrutar de la velocidad, aunque también para dejarse ver en uno de los eventos deportivos con mayor escaparate internacional.

Entre las personalidades mexicanas que desfilaron por el paddock destacaron Eiza González, actriz que ha consolidado su trayectoria en Hollywood, y Paty Cantú, cantante que ha llevado su música a escenarios internacionales. A ellas se sumó Carlos Slim Domit, empresario que mantiene una estrecha relación con Sergio Pérez y que habitualmente acompaña al piloto mexicano en distintas competencias del campeonato.

La presencia de celebridades no se limitó al talento nacional. Kim Kardashian acaparó buena parte de la atención, luego de ser captada mientras le deseaba suerte a Lewis Hamilton, piloto de Ferrari y siete veces campeón del mundo, con quien mantiene una relación sentimental.

El desfile de figuras internacionales también incluyó al actor canadiense Keanu Reeves, los tenistas Venus Williams y Taylor Fritz, además de Chris Pratt, Brendan Hunt y Terry Crews. El apartado musical tuvo como invitados al DJ y productor Steve Aoki y al grupo Backstreet Boys, entre otros rostros conocidos del espectáculo y las redes sociales.

Mientras las celebridades convertían los alrededores del circuito en una pasarela, dentro de la pista la atención se concentró en la batalla por la victoria. El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull Racing, se quedó con el triunfo después de protagonizar un intenso duelo con George Russell, de Mercedes, cuyo monoplaza sufrió un incidente en la penúltima vuelta.

De esta forma, Las Vegas volvió a combinar el espectáculo fuera del asfalto con la adrenalina de la Fórmula 1, en una carrera que también tuvo presencia mexicana entre sus invitados.