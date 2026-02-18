¿Fichaje estrella o pesadilla? El nuevo golpe que hunde a Anthony Martial en Rayados

La fortuna no ha estado del lado de Anthony Martial desde que llegó a Monterrey como un refuerzo de lujo para los Rayados el curso pasado. El delantero francés quedó descartado para volver a los campo en un lapso de cuatro a seis semanas, debido a la luxación de hombro que sufrió el fin de semana pasado en el encuentro ante León de la Liga MX.

Martial ha visto como el fulgor que lo acompaña hace años, cuando comenzó en el futbol profesional con el Mónaco, tras su formación con el Olympic de Lyon, se ha ido extinguiendo. De aquellos años de ser una promesa en la zona de ataque que hizo que el Manchester United pagara una fuerte suma para su traspaso, hasta su llegada a México ha sido un viaje en un abismo.

El francés estuvo con el resto del equipo en la foto oficial, sin mostrar secuelas del fuerte golpe que provocó la luxación que hizo que fuera trasladado a un hospital en la Sultana del Norte, pero sabiendo el diagnóstico médico de que no volverá a hacer trabajo con el balón hasta que se recupere por completo, lo que el cuerpo médico de Rayados estima que le tomará de cuatro a seis semanas.

¿Cómo le ha ido a Martial con Rayados?

La calidad que hizo de Martial uno de los jugadores a seguir en Europa hace una década no ha aparecido en su paso por el futbol mexicano, donde llegó con la inercia de la irregularidad que lo acompañó en el United, Sevilla y AEK de Atenas.

Con Rayados, en un traspaso valorado en más de siete millones de dólares, apenas ha marcado un tanto en 19 partidos.

Después de su llegada a México, tuvo acción en nueve partidos del torneo Apertura 2025 en el que apenas tuvo actividad en 289 minutos sin la fortuna de celebrar un tanto.

Para el Clausura 2026, llegó su mejor actuación en la tercera jornada ante Mazatlán, donde hizo el tanto y dos de las tres asistencias que presume como rayado. Después de ese partido, volvió a jugar hasta el fin de semana pasado, cuando al final de la primera parte se lesionó.