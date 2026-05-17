Xabi Alonso firma con el Chelsea en un contrato multianual 

En un movimiento para iniciar una profunda reconstrucción deportiva e institucional, el Chelsea anunció oficialmente la contratación del español Xabi Alonso como su nuevo director técnico. El estratega de 44 años firmó un acuerdo por los próximos cuatro años, extendiendo su vínculo con el club del oeste de Londres hasta 2030, y asumirá funciones formalmente a partir del próximo 1 de julio.

La designación de Alonso se produce en un momento crítico para la entidad de Stamford Bridge. Apenas unas horas antes del anuncio, el equipo consumó una temporada sin títulos al perder la final de la FA Cup por 1-0 ante el Manchester City.

Además, ubicados en la novena posición de la Premier League a falta de dos jornadas, los Blues encaran un panorama muy complicado para calificar a competiciones europeas. El entrenador interino, Calum McFarlane, concluirá los compromisos restantes ante Tottenham y Sunderland.

Respaldo institucional y jerarquía de "Manager"

A diferencia de sus predecesores inmediatos, Xabi Alonso recibirá el cargo de "manager" y no únicamente el de head coach, lo que le otorgará un peso significativo en la toma de decisiones para el mercado de transferencias veraniego.

La directiva comandada por el consorcio estadunidense BlueCo, liderado por Todd Boehly, destacó en un comunicado que su llegada refleja la confianza en su filosofía de juego, integridad y liderazgo. Alonso se convierte en el sexto timonel de la gestión norteamericana desde la venta del club por parte de Roman Abramovich en 2022.

La salida de Xabi Alonso se comenzó a cerrar luego de perder en Arabia ante el Barcelona. REUTERS

El técnico vasco llega al fútbol inglés tras haber sido destituido en enero pasado del Real Madrid, club al que dirigió durante ocho meses. Previamente, Alonso consolidó su prestigio internacional al comandar al Bayer Leverkusen a un histórico doblete invicto de liga y copa en Alemania durante la campaña 2023/24, además de alcanzar la final de la Europa League.

En sus primeras declaraciones oficiales compartidas por la institución, el exfutbolista campeón del mundo manifestó su entusiasmo por liderar el proyecto:

"Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club".

Asimismo, Alonso detalló la sintonía que existe con la cúpula del equipo respecto a las metas trazadas a mediano y largo plazo:

"En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos".