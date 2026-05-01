De Zerbi conmueve en busca de que el Tottenham luche por su permanencia en la Premier League

Roberto De Zerbi lanzó un encendido discurso de motivación antes del partido del domingo ante el Aston Villa, en el que rechazó el derrotismo que rodea al Tottenham Hotspur y exigió a jugadores, cuerpo técnico y medios de comunicación que abandonen cualquier narrativa negativa sobre el club londinense.

"Aún no estamos descendidos", advirtió De Zerbi en conferencia. El entrenador italiano, contratado en las últimas semanas como tercer técnico del club en la temporada, respondió de forma directa a las voces que ya dan por perdida la batalla por la permanencia en la Premier League.

Escuché 'es imposible salvarse'. Qué somos un equipo de llorones, todos diciendo 'estamos descendidos'... Pero, todavía no", afirmó De Zerbi. "Estas son todas cosas negativas y es una tontería, porque quiero mantener el foco en nosotros mismos y en la calidad de mis jugadores".

Los Spurs lograron el pasado fin de semana su primera victoria en 118 días al imponerse al Wolverhampton Wanderers 1-0, gracias a un gol de Joao Palhinha. Sin embargo, el equipo continúa en zona de descenso, a dos puntos del West Ham United, que marca la línea de salvación, con cuatro jornadas restantes.

El panorama se complica por la acumulación de lesiones. Xavi Simons y Dominic Solanke, dos de las piezas ofensivas más importantes, abandonaron el partido ante el Wolverhampton con problemas físicos que podrían dejarlos fuera de los próximos encuentros. Pese a ello, De Zerbi no acepta excusas.

Si Solanke y Simons están lesionados, podemos jugar con Kolo Muani, Mathys Tel y Richarlison, y no son peores jugadores", señaló el técnico.

El español Pedro Porro festejó el fin de semana pasado el primer triunfo del Tottenham en tres meses. Reuters

El entrenador fue más lejos y cuestionó públicamente el tono de la cobertura mediática. Reprochó que se hable del mal estado del césped, de servicios médicos insuficientes y de la imposibilidad de encadenar victorias, y calificó ese tipo de discurso de "rubbish" (basura) en la rueda de prensa.

Desde su llegada al cargo, el italiano ha insistido en que el problema del Tottenham no es táctico ni técnico, sino anímico. "No necesitan instrucciones tácticas ni correcciones técnicas. Puedo ser como un hermano mayor, un padre... no necesitan un entrenador. Jugarán mejor cuando recuperen la confianza", declaró tras su debut en el banquillo.

En semanas anteriores ya había advertido que no tiene tiempo para actitudes negativas: "Que vengan al entrenamiento del lunes con una sonrisa; si no, se irán a casa. No tengo tiempo para gente negativa, jugadores tristes o ayudantes tristes".

El próximo examen llega el domingo en Villa Park. De Zerbi sostuvo que si el Tottenham gana ante el Aston Villa no será un milagro: "Quizás perdamos, pero tenemos la calidad para ganar ese partido".

El contrato del entrenador con el club se extiende por cinco años y no contempla cláusula de rescisión en caso de descenso, lo que refuerza el mensaje de continuidad que el cuerpo técnico intenta transmitir en la recta final de la temporada.El Tottenham Hotspur, vigente campeón de la Liga Europa, no ha descendido de la Premier League en más de tres décadas. Le restan partidos ante Aston Villa, Leeds United, Chelsea y Everton para consumar la permanencia.