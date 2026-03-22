Partido del Newcastle United y el Sunderland detenido por insultos racistas

El encuentro entre el Newcastle United y el Sunderland tuvo que ser suspendido temporalmente durante la segunda mitad debido a insultos racistas dirigidos desde las gradas hacia el defensor de los "Black Cats", Lutsharel Geertruida.

Al minuto 52 en St James' Park, el árbitro central, Anthony Taylor, detuvo las acciones por un lapso de tres minutos. La pausa se activó bajo el protocolo oficial de la liga contra la discriminación, luego de que el capitán del Sunderland, Granit Xhaka, se acercara al colegiado para reportar los abusos mientras el jugador del Newcastle, Sven Botman, recibía atención médica.

Posturas oficiales ante el incidente

Tras el encuentro, la Premier League emitió un comunicado asegurando que los hechos serán investigados a fondo: “El racismo no tiene lugar en nuestro juego, ni en ningún lugar de la sociedad. Seguiremos trabajando para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos”, dictó el organismo.

Por su parte, el técnico del Sunderland, Regis le Bris, lamentó lo ocurrido pero destacó la entereza de su jugador: “Él (Lutsharel Geertruida) parece estar bien. Es inaceptable y es importante denunciar y gestionar la situación adecuadamente. Necesitamos apoyarlo”. Asimismo, el estratega Eddie Howe, fue tajante: “No toleramos el racismo en ninguna forma y el club investigará”.

El resultado deportivo y saldo policial

En lo futbolistico, el Newcastle ganaba 1-0 con un gol temprano de Anthony Gordon al momento de la suspensión. Sin embargo, el Sunderland logró darle la vuelta al marcador tras la reanudación; Chemsdine Talbi igualó el encuentro y Brian Brobbey selló la victoria por 2-1 con un gol agónico en los minutos finales.

Fuera del estadio, la tensión también fue alta. La policía de Northumbria confirmó que se realizó un arresto antes del pitazo inicial debido a enfrentamientos entre grupos de aficionados. “Somos conscientes de una serie de videos que circulan en las redes sociales en relación con los seguidores que se incitan unos a otros. En general, todos han cooperado y podemos informar que se realizó un arresto antes del saque inicial”, informó un portavoz policial.