‘Checo’ ve una oportunidad en Mónaco

Sergio ‘Checo’ Pérez busca revertir el mal paso de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula Uno, por lo que Mónaco es una oportunidad ideal para hacerlo, debido a que es la carrera más lenta del calendario.

“Puede ser una de nuestras mejores oportunidades hasta ahora, pero tenemos que ver cómo nos comportamos a bajas velocidades”, mencionó ‘Checo’ Pérez a Reuters.

Sergio 'Checo' Pérez ve que tienen que dar resultados pronto en Cadillac Reuters

El GP de Mónaco le trae buenos recuerdos al piloto mexicano. En 2002 subió a lo más alto del podio cuando estaba en Red Bull, mientras que en 2016 fue tercero tras salir del séptimo puesto.

En la actual temporada de F1, ‘Checo’ Pérez no ha sumado puntos. Su mejor lugar se dio en el GP de China, cuando terminó en el sitio 15. En Canadá, el tapatío no terminó la carrera, pero en el sprint finalizó, pero lo relegaron al 14 por una penalización por sacar de la pista a Liam Lawson.

“Creo que, si somos capaces de ser competitivos a bajas velocidades, Mónaco puede ser un circuito que nos dé algo. Nunca sabes cuándo te van a llegar las oportunidades. Solo tienes que asegurarte de dar el 1000% cada domingo y ver qué pasa. Nunca se sabe cuál será la carrera decisiva”, dijo.

‘CHECO’ VE A CADILLAC MÁS AL DÍA

Sergio ‘Checo’ Pérez ve cada día mejor a Cadillac en varios sentidos, como las rutinas de parada en boxes, la estrategia y los desarrollos aerodinámicos.

“Creo que ahora el equipo está más al día en todas las áreas, en todos los departamentos, lo que está ayudando mucho a evolucionar y a que todo encaje más rápido para todos”, indicó.

El piloto mexicano descartó que les falte presupuesto, por lo que esperan resultados rápidamente.

“En el equipo sabemos que tenemos que dar resultados pronto y que tenemos que lograr más progresos lo antes posible. Pero, al mismo tiempo, al ser un equipo nuevo, simplemente lleva tiempo”, apuntó.