Pánico en el Emirates: El Arsenal se desploma al caer con Bournemouth y pone en peligro el título

El Emirates Stadium pasó del apoyo incondicional al abucheo sonoro en 90 minutos. El Arsenal sufrió un revés crítico en sus aspiraciones al título de la premierleague.comal caer 1-2 frente a un Bournemouth que extendió su racha invicta a 12 encuentros. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta se mantiene con 70 puntos en 32 partidos, pero la distancia sobre el Manchester City (61 puntos en 30 juegos) se vuelve frágil ante la inminencia de los partidos pendientes de los dirigidos por Pep Guardiola.

El conjunto visitante impuso condiciones temprano. Eli Junior Kroupi firmó su décimo tanto de la campaña al aprovechar un centro desviado de Adrien Truffert para vencer a David Raya. El Arsenal logró reaccionar antes del descanso gracias a un penalti convertido por Viktor Gyokeres al minuto 35, tras una mano de Ryan Christie en el área. Sin embargo, la fluidez ofensiva de los locales se diluyó en el complemento.

A pesar de los intentos de Arteta por recuperar el control con los ingresos de Eberechi Eze, Leandro Trossard y el juvenil Max Dowman, la precisión fue inexistente. Al 74, una transición del Bournemouth por la banda derecha culminó en los pies de Alex Scott, quien definió ante la salida de Raya para silenciar el estadio. Previamente, el VAR había anulado un segundo gol a Gyokeres por fuera de juego y el arquero visitante había frustrado un disparo de Declan Rice.

El Arsenal camina en la cuerda floja

La derrota llega en el momento de mayor vulnerabilidad para los londinenses, tras haber quedado fuera de la FA Cup y la Copa de la Liga en semanas recientes. La ventaja de nueve puntos es engañosa: si el Manchester City vence al Chelsea este domingo y derrota al Arsenal el próximo fin de semana en el Etihad Stadium, la brecha real se reduciría a tres unidades con los de Manchester aún debiendo encuentros.

El calendario marca ahora una visita definitiva a Manchester. El Arsenal viajará al norte con la presión de una racha de nerviosismo y errores no forzados que han devuelto el suspenso a la definición del campeonato inglés. Por su parte, el equipo de Andoni Iraola se consolida como el verdugo de la jornada, confirmando su solvencia táctica frente a los aspirantes a la corona.