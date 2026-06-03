‘El Galeón Fantasma’ le dará la ‘bienvenida’ a Místico

‘El Galeón Fantasma’, integrado por Zandokan Jr, Difunto y Furia Roja, buscarán darle la ‘bienvenida’ a Místico, cuando se topen en lucha estelar del Viernes Espectacular de la Arena México. El ‘Rey de Plata y Oro’ estará acompañado por Máscara Dorada y Neón.

Furia Roja consideró que será una ‘locura’ lo que se viva el viernes, debido a que quieren humillar a Místico.

'El Galeón Fantasma' quiere retos mayores CMLL

‘El Galeón Fantasma’ lo tiene claro: no necesitan títulos para demostrar quiénes son.

“Es increíble y tenerlo junto a nosotros este viernes espectacular. No hay mucho qué decir, porque todo lo verán este viernes”, dijo Difunto sobre tener de regreso a Zandokan Jr.

Para Zandokan Jr, el haber perdido la final de la Copa Jr ante Villano III Jr, fue solo un golpe de suerte.

A su vez, Furia Roja tiene la mira puesta en Esfinge y no descansará hasta quitarle la máscara.

‘EL GALEÓN FANTASMA’ QUIERE ESTAR EN EL ANIVERSARIO DEL CMLL

Los integrantes del ‘Galeón Fantasma’ buscan rebasar fronteras, por lo que tratan de competir con luchadores fuertes y aguerridos en una lucha en jaula, así como con extranjeros.

“Somos mexicanos y nos hemos esforzado más que ellos, luchamos casi todos los días. Tenemos funciones toda la semana y en este verano tendremos más actividad. Por lo tanto, no necesitamos luchadores de otros lugares, pero si vienen, les vamos a partir todo, les vamos a enseñar el verdadero corazón de México. No comparen el cine con el verdadero arte, nosotros hacemos lucha libre mexicana”, dijeron.