México expide visas a la selección de Irán; faltan las de EU

La selección de Irán obtuvo las visas para entrar a México, donde en Tijuana tendrá su campo base para encarar el Mundial 2026. El visado para entrar a Estados Unidos queda pendiente.

“Los visados de los jugadores iraníes se expidieron en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México”, declaró Mohammad Hassan Habibollahzadeh, embajador en Turquía.

La selección de Irán disputará su último partido amistoso en Turquía Reuters

La selección de Irán disputará sus dos primeros partidos en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda y Bélgica.

Actualmente los iraníes se encuentran en la ciudad turca de Antalya, donde disputarán un amistoso contra Mali el próximo jueves, que será a puerta cerrada.

“Teniendo en cuenta la importancia del partido amistoso de la selección nacional de futbol de Irán contra Mali, y en consonancia con los objetivos tácticos del seleccionador de Irán, el partido de mañana contra Mali se celebrará a puerta cerrada y sin presencia de medios”, dijo la Federación de Futbol de Irán.

El partido Irán vs Mali será a puerta cerrada Reuters

Este martes, Marco Rubio, secretario de Estado de EU, afirmó que Washington no tiene ningún problema que la selección de Irán ingrese al país, pero advirtió que no permitirá a “infiltrados” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

¿CUÁNDO LLEGA LA SELECCIÓN DE IRÁN A MÉXICO?

La selección de Irán partirá el sábado 6 de junio de Turquía para llegar a México el domingo 7 de junio.

Los iraníes tenían originalmente su campo base en Tucson, Arizona, pero finalmente optaron por desplazarlo a Tijuana.