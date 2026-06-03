Faitelson ve a México sin futbol; no llegará a Cuartos del Mundial

A unos días de que inicie el Mundial 2026, las expectativas con la Selección Mexicana aumentan, pero para el periodista David Faitelson, ve que los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre no tienen futbol, por lo que no llegarán a Cuartos de final.

“Pensar o suponer que México aspira a llegar entre las ocho mejores selecciones del Mundial, me parece una falacia, una utopía, una mentira rotunda, es falso y no. Y no es porque no quisiera que México llegue a eso, pero con todo respeto, ¿usted cree que nuestro futbol pertenece a las ocho mejores selecciones del mundo? No”, mencionó en un video que difundió en redes sociales.

David Faitelson descartó que sea un tema de magia o de deseo para estar en Cuartos de final del Mundial Mexsport

Faitelson descartó los argumentos sobre que México está jugando en casa, que la altitud, el calor, el público y la contaminación pueden pesar sobre la cancha.

“Uno no llega con todo eso a la fase de Cuartos de final, uno llega con todo eso si tiene futbol en la cancha y México no tiene el futbol para estar ahí. No se trata de pensar que las cosas se dan por una cuestión de magia, de deseo, de algún espíritu que rodea a una selección, no, se dan con una planificación, tomando las decisiones correctas, respetando los proyectos, cosa que el futbol mexicano no ha hecho y por eso no aspira a estar dentro de los mejores del mundo, simplemente por eso”, mencionó.

Faitelson consideró que llegar a Cuartos de final de un Mundial se dan por la planificación y respetando los proyectos Mexsport

Las posibilidades reales que le ve a la selección de México es ganar su Grupo, estará en una fase de dieciseisavos de final ‘flojita’ porque el Mundial permitió a 48 selecciones, pero lo que viene a continuación es lo complicado.

“El quinto partido, donde hoy México no tiene el futbol para ganarle a Inglaterra o a Croacia. Van a decir ‘juega en el Estadio Azteca, la afición va a estar apoyando’, lo que usted quiera, esto es futbol y se gana con futbol, no se gana con altitud, ni contaminación, ni con estruendo del público, se gana con futbol y México no tiene futbol para estar dentro de los ocho mejores”, recalcó.

"México no tiene el futbol para ganarle a Inglaterra o a Croacia", recalcó Mexsport

La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el próximo 11 de junio.