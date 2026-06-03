¡Sorpresa mayor en Roland Garros! Sabalenka es eliminada; ‘caí en un agujero’

Una sorpresa mayor se dio en Roland Garros. Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, tuvo su despedida más temprana en un Grand Slam, luego de ser eliminada por la rusa Diana Shnaider (23) en los Cuartos de final, por 3-6, 7-5 y 6-0 en la pista Philippe Chatrier.

“No tengo palabras”, declaró Shnaider.

Sabalenka, que disputaba los cuartos de un grande por 14ª ocasión consecutiva, se quedó a un paso de ser la primera mujer en alcanzar siete semifinales seguidas en un grande desde Serena Williams.

Sabalenka se dijo harta de perder algunos partidos porque le desbordan las pasiones Reuters

“No recuerdo la última vez que perdí diez juegos seguidos. Supongo que mentalmente caí en un agujero negro, muy profundo, y que no conseguí volver a meterme en el partido. En realidad, tengo que tomar distancia e intentar encontrar una solución. Estoy muy harta de perder algunos partidos simplemente porque me desbordan las emociones, pese a ser una jugadora bastante experimentada”, dijo Sabalenka.

Las condiciones en la pista supusieron un gran reto para ambas jugadoras, ya que afectaban a la precisión de los golpes, pero Sabalenka encontró su ritmo y se puso con una ventaja de 5-1 antes de perder su servicio cuando el viento empezó a soplar con fuerza.

Sabalenka mostró signos de frustración Reuters

La bielorrusa soltó un grito de frustración tras enviar un revés a la red y conceder a Shnaider otro punto de ruptura de servicio, pero se recompuso de nuevo para cerrar el primer set en 49 minutos y levantar los brazos ante los fuertes aplausos del público.

Shnaider, cabeza de serie número 25, bajó su nivel en el segundo set y volvió a quedarse atrás, pero protagonizó una enérgica remontada para borrar un doble break en contra y empatar a 5-5, antes de llevar a la cuatro veces campeona de Grand Slam Sabalenka a un set decisivo.

Diana Shnaider celebró así su triunfo sobre Sabalenka Reuters

Los golpes de la zurda Shnaider, de 22 años, causaron todo tipo de problemas a Sabalenka al inicio de la manga decisiva. Rompió el servicio de su rival para ponerse 2-0 arriba con un golpe cruzado ganador, antes de mantener su servicio para sellar la victoria.

Ahora, la rusa Diana Shnaider se medirá a la polaca Maja Chwalinska, quien también dio la sorpresa al clasificarse a las semifinales tras imponerse a la rusa Anna Kalinskaya por 7-6(3) y 6-3.

Con este triunfo se convirtió en la segunda jugadora procedente de la fase de clasificación en la era Abierta en alcanzar las semifinales de Roland Garros, y la sexta en lograr esta hazaña en un Grand Slam.