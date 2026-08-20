Torrado sale de Tigres; Vucetich ocupa su lugar y como técnico interino
Los Tigres anunciaron varios cambios. Gerardo Torrado sale de la institución y su lugar será ocupado por Vucetich, así como técnico interino
Cambios en Tigres en busca de enderezar el camino. Gerardo Torrado dejó la Vicepresidencia Deportiva, cargo que ocupó por dos años, y su lugar será ocupado por Víctor Manuel Vucetich, que además será técnico interino.
“Agradecemos a Gerardo su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa en nuestra institución y le deseamos éxito en sus próximos proyectos”, indicó Tigres.
Ante este cambio, el técnico Hernán Elizondo se reincorpora al equipo Sub-21 y Carlos Turrubiates continuará como auxiliar técnico del primer equipo.
Los Tigres destacaron la trayectoria de Víctor Manuel Vucetich para ocupar el cargo en la Vicepresidencia Deportiva.
“Su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del futbol mexicano se suman a partir de hoy a nuestro proyecto deportivo y al equipo más pasional del país”, indicó.
Este miércoles, el capitán Fernando Gorriarán respondió a las críticas sobre si los jugadores tienen injerencia en la elección o salida de técnicos, diciendo que son “simples empleados”.
LAS DOS ETAPAS DE VUCETICH EN TIGRES:
La primera etapa de Víctor Manuel Vucetich se dio en la temporada 1995-1996, clasificó al equipo a la Liguilla, pero no logró evitar el descenso. Sumó el título de la Copa México.
En su segunda etapa, Vucetich regresó a Tigres en 1999. No pudo meter al equipo en la Liguilla.