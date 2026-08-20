¡AHORA SÍ! João Cancelo es anunciado como jugador del Barcelona

El Futbol Club Barcelona anunció oficialmente la contratación del futbolista portugués João Cancelo, quien llega como agente libre y tendrá una tercera etapa como jugador blaugrana.

El portugués firmó un contrato que lo vincula con el Barcelona hasta el verano de 2029. De esta forma, su regreso se convierte en la primera ocasión en la que defenderá la camiseta del conjunto catalán sin hacerlo como jugador cedido.

El anuncio se esperaba desde el pasado miércoles, cuando Cancelo estaba listo para ser presentado junto al resto de la plantilla durante la celebración del Trofeo Joan Gamper. Sin embargo, las gestiones administrativas no se completaron a tiempo y el futbolista tuvo que regresar al vestidor sin aparecer en la presentación.

La tercera etapa de Cancelo como culé

João Cancelo comenzó su primera etapa con el Barcelona durante la temporada 2023-2024, cuando llegó cedido por el Manchester City para incorporarse al equipo dirigido en ese momento por Xavi Hernández.

Durante aquella campaña, el portugués disputó 42 partidos con el conjunto blaugrana y registró cuatro goles y cinco asistencias.

Después de terminar su cesión, Cancelo dejó el Barcelona y continuó su carrera con el Al-Hilal de Arabia Saudita. Sin embargo, volvió a vestir la camiseta blaugrana durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026.

En aquella ocasión, el portugués regresó nuevamente como jugador cedido, ahora bajo las órdenes del entrenador alemán Hansi Flick. Durante ese segundo periodo participó en 23 partidos y consiguió dos goles y cuatro asistencias.

Después de concluir su segundo periodo en Barcelona, el futbolista terminó su vínculo con el Al-Hilal y obtuvo su carta de libertad. Esta situación le permitió negociar directamente con el conjunto catalán y concretar su regreso de manera definitiva.

Cancelo se quedó esperando en el Gamper

El regreso del portugués al Barcelona estaba prácticamente listo para hacerse oficial durante el Trofeo Joan Gamper.

Cancelo ya llevaba algunos días en Barcelona mientras se completaban los trámites administrativos para formalizar su incorporación. Incluso, el futbolista se encontraba preparado con el uniforme del equipo para participar en la presentación de la plantilla antes del partido contra el Al-Ahly.

Sin embargo, las gestiones no concluyeron a tiempo. El portugués permaneció en el túnel de acceso a la cancha mientras esperaba la indicación para salir junto al resto de los jugadores.

En redes sociales circuló un video en el que se observa a Cancelo regresar al vestidor después de enterarse de que finalmente no podría ser presentado durante el evento.

La situación retrasó el anuncio oficial de su regreso, pero el Barcelona finalmente confirmó este jueves la incorporación del lateral portugués.