Max Verstappen revela por qué renovó con Red Bull y admite que llegó a pensar en el retiro

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, confirmó su futuro con Red Bull hasta el 2030, un movimiento que no solo afirma lealtad a la marca que le permitió alcanzar el éxito sino que también termina con los rumores de un posible retiro ante su disgusto por la reglamentación técnica 2026.

Para nadie es un secreto que Verstappen no estaba a gusto con los actuales coches y había mencionado que meditaría si valía la pena continuar o no, un pensamiento que confiesa consideró antes de renovar su acuerdo, con lo cual dejó en claro que no se trató de una amenaza.

"Creo que estuve más cerca de dejar la F1 que de cambiar de equipo”, expresó Verstappen en declaraciones que recoge Motorsport.com.

Para el holandés era más importante sentirse a gusto en la Fórmula 1 que en pensar en cambiar de equipo, por ello fue claro en un principio en las negociaciones con Red Bull que todo dependía de resolver si quería seguir compitiendo o no.

Después de los primeros Grandes Premios, le dije a Laurent Mekies que no viniera a hacerme preguntas sobre el futuro porque ni siquiera sabía si tenía ganas de quedarme”.

Max Verstappen ha tenido una temporada 2026 complicada Reuters

¿Hasta cuándo correrá Max Verstappen con Red Bull en la F1?

Cuestionado sobre si evaluó propuestas de otros equipos, Verstappen fue tajante en que siempre fue abierto con la directiva no solo de Red Bull F1, sino con los altos mandos de la empresa de las bebidas energéticas como Oliver Mintzlaff donde la prioridad siempre fue mantenerse con ellos.

“Para mí, esto se siente como una gran familia, así que estoy muy feliz de ser parte de ello”, dijo Verstappen en la conferencia de prensa general antes de bromear sobre su longevidad con Red Bull, empresa que lo ayudó a debutar de la F1 cuando Dietrich Mateschitz estaba a cargo de todo.

Estoy practicando para mi propio matrimonio, viendo cuánto puedo estirarlo en términos de carreras para luego intentar al menos triplicarlo en la vida real. Siempre lo dije cuando Dietrich aún vivía: mi objetivo y meta sería, por supuesto, correr para Red Bull para siempre, así que vamos por buen camino".

Sin embargo, añadió: “Respecto a si Red Bull será el lugar donde termine mi carrera, sí, seguro; aunque no tengo idea de qué pasará en 2031, probablemente dependa de hacia dónde vaya el deporte en ese momento".