Los 20 pesos que le sacaron la sonrisa a ‘La Hormiga’ González

Armando “La Hormiga” González viajó a Atenas, Grecia, y en el aeropuerto de Guadalajara, llegó un momento que le sacó la sonrisa al delantero mexicano.

Cuando los periodistas le hacían preguntas, un aficionado le gritó “¿No tendrás unos 20 pesos que me prestes?”, lo que originó una interrupción de “La Hormiga” González a su respuesta y soltar una sonrisa.

Armando "La Hormiga" González viajó a Grecia para cerrar su fichaje con el Olympiacos Mexsport

“¿Uno de 100?”, volvió a decir el aficionado, por lo que el delantero respondió: “¿Uno de a 100? ¡Sí, hermano!”.

En sus últimas palabras en México, Armando “La Hormiga” González se dijo agradecido con Chivas por lo que hizo por él.

“Ellos fueron los primeros que me dieron la posibilidad de jugar futbol profesional y no tengo más que palabras de agradecimiento para Amaury, a toda la directiva, para Milito, para todos mis compañeros, todos los que están ahí”.

El delantero mexicano afirmó que elegir la oferta del Olympiacos es un paso importante en su carrera y así quiso tomar la decisión, con toda la ilusión. Asimismo, consideró que pronto llegará el título para Chivas.

“Estoy muy seguro, que muy pronto, gracias a Dios se nos va a dar el campeonato. Entonces, no tengo más que palabras de agradecimiento”, agregó.