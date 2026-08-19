Fernando Gorriarán responde a críticas: “Somos simples empleados”

Fernando Gorriarán, capitán de Tigres, rechazó que los jugadores tengan alguna injerencia en la elección o salida de técnico, así como de futbolistas, porque son “simples empleados del club”.

“Hay un mensaje erróneo desde afuera hacia acá que nosotros ponemos o sacamos entrenadores, elegimos o traemos jugadores, nosotros somos simples empleados del club. Somos fichita, que el día que no sirvamos más van a ir a buscar otra”, mencionó Gorriarán en conferencia de prensa.

El capitán de Tigres afirmó que están bajo las órdenes de Hernán Elizondo, no saben por cuánto tiempo y es quién manda en la cancha.

“Lo que nos corresponde a nosotros es trabajar bajo la idea de Hernán, es el entrenador en turno y no sabemos, puede ser un partido, puede ser dos meses, no lo sabemos. Como se lo dije a Hernán, él tiene total confianza para tomar decisiones. Hoy es el que manda, nosotros obedecemos y es la decisión de la directiva”, mencionó.

Por la mañana de este miércoles, Hernán Elizondo dirigió la práctica de Tigres, junto a Carlos Turrubiates, mientras la directiva sostiene una reunión para evaluar quién será su próximo técnico.

“Tenga que venir quien venga, si es bien para el grupo, para el club, lo importante acá y el objetivo que tiene la gente, la afición y nosotros mismos los jugadores es que a Tigres le vaya bien. Si a Tigres y al equipo le va bien, creo que vamos a estar todos contentos y es lo que todos queremos”, indicó.

Tigres está ubicado en el antepenúltimo lugar de la tabla general con 1 punto y en la jornada 5 se medirán al Atlante, a las 19:00 horas.

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